Balve. Schwimmmeisterin Susann Otto lernte in der DDR Schwimmen. Dort trat sie gegen Stars wie Franzi van Almsick an. Heute gibt Otto Kurse in Balve.

Drei Bahnen im Balver Hallenbad schafft sie komplett unter Wasser. Susann Otto ist Schwimmmeisterin im Balver Hallenbad und selbst ziemlich gut drauf. Wenn sie heute ihre Kurse gibt, profitiert sie von ihrer Vergangenheit.

Geboren und aufgewachsen in der DDR schwamm Susann Otto im Leistungsbereich, unter anderem mit – oder besser gegen – das vielleicht immer noch bekannteste Gesicht im deutschen Schwimmsport: Franziska van Almsick, die mehrfache Weltmeisterin und olympische Medaillengewinnerin aus (Ost-)Berlin. Aber selbst die hat mal ganz klein angefangen mit den ersten Schritten ins kühle Nass.

Schule ist ein Familienbetrieb

In Balve betreut nun Susann Otto den Nachwuchs. Ihre Schwimmschule ist ein echter Familienbetrieb. Beim WP-Gespräch ist ihre Mama mit den Kleinen im Wasser. Dass sich immer mehr Kinder mit dem Schwimmen schwertun ist natürlich auch Susann Otto nicht verborgen geblieben. „Oft liegt das an den Eltern, wenn die nämlich selber nicht richtig schwimmen können oder mit ihren Kindern gar nicht ins Schwimmbad gehen.“

Die Kurse hatte zuletzt Carl Wewer geleitet, ein echtes Urgestein als Schwimmmeister und VHS-Dozent, der dann auf eigenen Wunsch aufhörte. Die Suche nach einem Nachfolger gestaltete sich nicht so einfach. Bis schließlich Susann Otto zusagte, die auch über die entsprechende Übungsleiterlizenz verfügt. Noch mehr Kurse anzubieten als die aktuell vier, für die es durchaus eine Nachfrage gäbe, gehtenicht, so sehr es auch Spaß mache. Denn das Bad sei sowieso schon ihre zweites Zuhause. Aber es soll eben auch das zweite bleiben (das erste ist in Beckum).

Programm am Beckenrand im Balver Hallenbad

Anstrengend seien die Übungen auch für sie selber am Beckenrand. Und dann grinst Susann Otto: „Ich mache das Programm aber auch etwas härter.“ Mit der Wassergewöhnung könne man schon im Babyalter starten. Sobald es aber in den ersten Schwimmkurs geht, sollten die Eltern lieber zuhause bleiben, findet Susann Otto. „Die wollen dann zu viel für ihre Kleinen.“ Oder geben eine falsche Hilfestellung. „Besser kommen die Kinder alleine in den Kurs.“ Fast 50 sind es aktuell insgesamt in ihren verschiedenen Kursen der Schwimmschule.

Am Anfang trainiert sie ganz intensiv die Froschbeine. Das ist nämlich die Bewegung fürs Brustschwimmen. Fast noch wichtiger findet Susann Otto am Anfang das Tauchen. Nur wenn man das ausprobiert hat und sich dabei sicher fühlt, hat man auch ein gutes Gefühl beim Schwimmen über Wasser. Man verliert die Angst, mit dem Kopf unter Wasser zu kommen, was für viele am Anfang ein Problem ist. Die ist bei dem einen mehr, dem anderen weniger ausgeprägt. Aber, so die Schwimmmeisterin und -lehrerin: „Ich habe bislang alle ans Schwimmen bekommen. Manche musste man zunächst fast ins Wasser tragen. Und später schwammen und tauchten sie wie eine Eins.“

Keine Lust auf große Freibäder

In der Murmke, das erzählt sie, muss sie nur ganz selten mal Gäste zur Ordnung rufen und Probleme lösen. Aus großen Freibädern hörte man im vergangenen Sommer da ganz andere Dinge. Dort sind bei entsprechendem Wetter große Menschenmasse mit auch nicht viel mehr Personal zu beaufsichtigen, auch wenn viele mehr die Liegewiese zum Sonnenbad als das Wasser nutzen. „In einem Freibad möchte ich nicht mehr unbedingt arbeiten.“



Einer der Schwimmkurse geht gerade zu Ende, von einem der Schwimmanfänger hört sie schnell noch ein paar Baderegeln ab, die für Drinnen wie Draußen gelten: vorher duschen, nicht springen wenn man das Wasser nicht einschätzen kann, nicht rennen am Beckenrand, sofort raus wenn ein Gewitter aufzieht. Der Kleine hat gut gelernt. Nicht nur die Froschbeine und das Tauchen.

