Balve. Das Wald-Drama nimmt kein Ende. Die Liste der Probleme ist lang. Selbst der Dauerregen bringt dem Forst kaum Entlastung. Warum ist das so?

Das Drama im Balver Wald geht weiter – selbst im Winter. Förster Richard Nikodem beobachtete Nadelbäume, die in der kalten Jahreszeit die Farbe wechselten. Was vor Wochen noch grün war, ist längst braun. Ursache sind nicht die Borkenkäfer. Der Grund liegt buchstäblich tiefer. Die Gehölze vertrockneten schlicht. Trotz winterlichen Dauerregens kommen ihre Wurzeln nicht an Wasser. Die Bäume sind „schlicht vertrocknet“. Das ist keineswegs das einzige Problem, das Förster wie Waldbauern plagt. Wie schlimm ist die Lage?

Corona

Das Lungen-Virus grassiert in China. Die Folgen sind selbst in Balve zu spüren. Chinesische Häfen kurzerhand dicht gemacht worden. Käfer-Holz aus dem Hönnetal findet im Reich der Mitte vorerst keine Abnehmer mehr. Was tun? „Wir arbeiten nicht nur mit China zusammen, sondern auch mit Korea“, erläutert Nikodem im WP-Gespräch, „und Korea läuft noch.“ Gefragt ist allerdings höherwertige Qualität bei kleineren Mengen. Käfer-Holz bleibt liegen. Immerhin kommt derzeit keine größere Menge dazu.

Dürre

Waldbegehung mit Förster Richard Nikodem: Mannshoch, so lautet die Botschaft seiner Geste, stapeln sich die Probleme der Forstwirtschaft. Foto: Marcus Bottin / WP

Die kalte Jahreszeit war so nass wie lange nicht. Die private Wetterstation von Frank Baumeister (www.wetter-balve.de) meldet allein für diesen Monat bisher mehr als 168 Millimeter Niederschlag pro Quadratzentimeter. Üblich sind 62 Millimeter. „Das ist so“, stellt Förster Nikodem fest, „aber das Wasser ist noch nicht in den untereren Bodenschichten angekommen. Wenn der Boden einmal ausgetrocknet ist, dauert es irre lange, bis er wieder Wasser aufnimmt.“ Nikodem befürchtet, dass demnächst 30 Prozent des Laubholzes vertrocknen könnte.

Der obere Waldboden indes ist längst matschig. „Wir kriegen Zeug, das wir aus dem Wald holen, schlecht raus – oder wir versauen alles.“ Die heimischen Waldwege erinnern Nikodem derzeit an eine „Schlammschlacht“. Wege-Pflege folgt erst dann, wenn die Forst-Arbeiten abgeschlossen sind. Geschlagenem Holz schadet der Wintermonsun nicht: „weil es kalt ist“.

Weihnachtsbäume

Naturschutzwächter Heinrich Stüeken regt an, Waldbauern mehr Fläche mit Weihnachtsbäumen zu erlauben. Foto: Marcus Bottin / WP

Naturschutzwächter und UWG-Ratsherr Heinrich Stüeken hatte unlängst im WP-Gespräch gefordert, Waldbauern mehr Weihnachtsbäume als bisher zu erlauben. Was sagt Nikodem dazu? „Jeder Waldbesitzer kann ohnehin bis zu zwei Hektar Weihnachtsbäume anlegen“, entgegnet Nikodem. Allerdings dürfen auch zusammenhängende Weihnachtsbaumflächen nicht größer als zwei Hektar sein. Das Maßnahme muss beim Forstamt betragt werden; eine Erlaubnis ist befristet. Eine Lockerung der Regeln hält Nikodem für nicht hilfreich: „Die Preise sind ohnehin schon niedrig. Sie gehen dann noch weiter in den Keller.“ Außerdem binden Weihnachtsbäume laut Nikodem längst nicht so viel Kohlendioxid wie Laubbäume. Als Mittelweg empfiehlt er Mischwald. Dabei gilt: Weihnachtsbäume dürfen den Bestand nicht dominieren.

Aufforstung

Windwurf und Käferfraß haben freie Forst-Flächen geschaffen. Aufforstung täte Not. „Man kann aber nicht alles pflanzen“, weiß Nikodem, „setze ich auf einer freien Flöche 20 Zentimeter hohe Buchen, gehen die Rehe dran. Das funktioniert nur bei Nachpflanzungen. Dazu kommt: Jungpflanzen sind teuer, weil rar. Mancherorts seien sie gar vergriffen, meint Nikodem. Daher musste er für die Pflanzaktion von Grundschule Garbeck und Sponsor DVEK-Versicherung umplanen. „Wir wollten die Flatterulme setzen“, sagt Nikodem, „jetzt steigen wir auf Robinie um. Immerhin war sie 2019 der Baum des Jahres.“

Förster Richard Nikodem steht dem Ausschuss Umwelt, Planung, Bau in seiner Sitzung am Dienstag, 3. März, 18 Uhr, im Rathaus Rede und Antwort.