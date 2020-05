Balve: Reckenhöhle bleibt auf unbestimmte Zeit geschlossen

Binolen. Die Reckenhöhle in Balve-Binolen kann auch nach den ersten Corona-Lockerungen noch nicht wieder öffnen. Wir haben gefragt, warum.

Der Winterschlaf verlängert sich auf unbestimmte Zeit. Die Reckenhöhle, einzigartiges Naturdenkmal und Besuchermagnet weit über Balve und Umgebung hinaus, kann auch nach den ersten Corona-Lockerungen noch nicht wieder öffnen. „Die Urgesunde“ bleibt vorerst geschlossen.

Rein rechtlich zählt die Tropfsteinhöhle - Ende des 19. Jahrhunderts entdeckt, Millionen Jahre alt - zu den Museen, erklärt Ulrich Vanselow. Bei ihm im Haus Recke in Binolen starten normalerweise die Führungen in diese faszinierende Untertage-Welt. Museen dürfen ja in NRW nun bekanntlich vorsichtig und mit vielen Sicherheitsmaßnahmen wieder öffnen. So ist das Industriedenkmal Luisenhütte etwa ab heute auch innen wieder begehbar. Natürlich mit begrenzter Besucherzahl, um den nötigen Abstand zwischen den Besuchern gewährleisten zu können, sowie der obligatorisch gewordenen Schutzmaske. Führungen durch die Anlage sind aufgrund der Schutzmaßnahmen aber bis auf weiteres nicht möglich.

Einzelführungen sind unrentabel

Und hier liegt das Dilemma für die Reckenhöhle. Allein kann Ulrich Vanselow die Interessierten sicherheitsbedingt natürlich nicht in die Höhle lassen. Und ein Führer für eine einzelne Familie oder gar Einzelpersonen, ist verständlicherweise aus wirtschaftlicher Perspektive keine Option. „Wir werden die Höhle erst wieder öffnen, wenn ich Gruppenführungen anbieten darf", sagt er deshalb.

Die reguläre Öffnung beginnt normalerweise im April, im Winterhalbjahr sind Touren nur auf Anfrage möglich. Immer wieder ist sie ja auch Veranstaltungsort kultureller Leckerbissen in besonderer Umgebung. Apropos Leckerbissen: die Gastronomie im Haus Recke hat Vanselow für Gäste in der vergangenen Woche bekanntlich wieder öffnen dürfen, nachdem es zuvor lediglich sonntags ein Abholangebot gab. Von einem Ansturm auf die Tische könne man bislang noch nicht sprechen, eher einem vorsichtigen Vortasten. So hätten auch Kunden gefragt, ob sie ihr Gericht auch weiter abholen können.

Einige der Schutzmaßnahmen haben doch durchaus negativen Einfluss auf das Restauranterlebnis, auf das Ambiente, bedauert der Gastronom. „Ich darf den Gästen unsere beliebten Forellen nicht am Tisch filetieren. Und auch das Glas Wein nur hinstellen, aber nicht einschenken." Stattdessen wird lediglich das Essen serviert – ohne zusätzliche Unterhaltung.

Hotelzimmer dürfen in Kürze wieder vermietet werden

Hotelzimmer darf er zwar in Kürze wieder auch für touristische und private Zwecke vermieten. Aber nur an Gäste, die in Deutschland wohnen. Das hat Folgen für seine holländischen Stammgäste, die eigentlich das lange Wochenende über Himmelfahrt in Richtung Hönnetal aufbrechen wollten. „Denen muss ich nun absagen. Das ist traurig. Und wirklich verstehen tun die das auch nicht." Denn unsereins könne den Urlaub im westlichen Nachbarland schließlich buchen.