Balve: Pfarrer Quadbeck feiert Goldenes Ordinationsjubiläum

Heinz-Dieter Quadbeck feiert sein Jubiläm in Balve

Gottesdienst in Balve

Balve. Pfarrer i.R. Heinz-Dieter Quadbeck feiert sein Goldenes Ordinationsjubiläum am 21. Juni, 10 Uhr, in der evangelischen Kirche Balve.

Goldenes Ordinationsjubiläum von Pfarrer Quadbeck: Am kommenden Sonntag, 21. Juni, 10 Uhr feiert Pfarrer i.R. Heinz-Dieter Quadbeck sein Goldenes Ordinationsjubiläum mit einem Gottesdienst in der evangelischen Kirche Balve. Seit 1970 war er Pfarrer dieser evangelischen Kirchengemeinde in der Diaspora, bis er 1991 zum Superintendenten des Evangelischen Kirchenkreises Iserlohn gewählt wurde.

Der Jubilar wird die Predigt und Fürbitte halten. Coronabedingt wird der Gottesdienst nur schlicht gefeiert werden können, unter Abstandsregeln und Maskenpflicht. Wegen der begrenzten Platzzahl bittet die Kirchengemeinde bis Samstag um telefonische Anmeldung bei Pfarrerin Antje Kastens (2434).