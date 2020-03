Der katholische Pastorverbund Balve/Hönnetal will seine offene Jugendarbeit intensivieren. Auftakt ist eine Jugendmesse am Sonntag, 15. März, 10.30 Uhr, in der St.-Blasius-Kirche in Balve. Sie wird musikalisch gestaltet von der katholischen Band 4 Gsus aus Hemer.

Dreier-Team sucht Unterstützer

Juki in Langenholthausen: Im vorigen Jahr gab es mit Taizé-Gebeten auch meditative Momente. Foto: Michael sprenger / juki

Pastor Naton greift in der Messe eine provokante These des französischen Philosophen Jean-Paul Satre auf: „Hölle, das sind die Anderen.“. In seiner Predigt geht er auf Wut und Aggression ein und den Umgang mit diesen starken Gefühlen.

Die Messe soll nicht für sich allein stehen. Künftig soll in den heimischen Gemeinden wieder ein stärkerer Akzent auf Jugendarbeit gelegt werden. Das hat sich ein Dreierteam aus dem Kreis der hauptamtlichen Seelsorger vorgenommen: Gemeindereferentin Manuela Cyganek, Gemeindeassistentin Theresa Wagner und Pastor Christian Naton wollen dafür ehrenamtliche Gemeindemitglieder gewinnen. Im Anschluss an den Gottesdienst soll über das Projekt „Junge Kirche“ (Juki) gesprochen werden. Darum sind am Sonntag nach der Jugendmesse alle Interessierten zu einem ersten Brainstorming eingeladen: Treffpunkt ist das Marienheim.

Das Juki-Team ist sich sicher: „Die jungen Menschen sind die Zukunft der Kirche. Wir wollen sie nicht belehren, sondern mit ihnen zusammenkommen, ihnen zuhören und mit ihnen überraschend neue Glaubenserfahrungen machen. Wir freuen uns, wenn es zu vielen Begegnungen, neuen Bekanntschaften und auch zu Aufbrüchen im Gemeindeleben kommen kann.“

Seit Jahren ist die Juki ein Angebot für junge Menschen, Kirche von ungewohnten, überraschenden Seiten zu erleben. Mal leicht verrückt, mal provozierend, mal still und mal laut, mal exotisch, mal ökumenisch sollen Events, Gebete, Kultur und Liturgie in der Kirche von Langenholthausen angeboten werden, wie Pastor Naton betonte.

Das Hauptprojekt steht für das Frühjahr 2021 an. Geplant sind aber bereits in diesem Sommer Aktionen und Angebote. Ein Element bleibt bestehen: In Langenholthausen findet weiter der Juki-Schwerpunkt in der Fastenzeit statt.