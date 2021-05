Balve: Hagener bei Motorradunfall auf B 229 schwer verletzt

Balve. In Balve-Langenholthausen auf der B 229 unterhalb der Aral-Tankstelle hat es einen schweren Motorradunfall gegeben. Näheres folgt.

Es war offenbar ein Alleinunfall: Nach ersten Informationen unserer Zeitung ist ein 25-jähriger Motorradfahrer aus Hagen bei dem Unfall auf der Bundesstraße 229 bei Balve-Langenholthausen so schwer verletzt worden, dass er mit dem Rettungshubschrauber „Christoph 13“ aus Bielefeld in eine Unfallklinik geflogen werden musste. Die Bundesstraße war während der Rettungsarbeiten halbseitig gesperrt, die Polizei leitete den Verkehr an der Unfallstelle vorbei. Offenbar ist der Motorradfahrer in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen.

Balver Feuerwehr mit Einheiten aus Langenholthausen und Mitte am Einsatzort

Unfall Langenholthausen 01.05.2021 (C) Sven Paul Foto: Sven Paul

Die genaue Ursache und der Hergang des Unfalls werden ermittelt. Die Bundesstraße ist jetzt wieder komplett für den Verkehr freigegeben. Im Einsatz waren die Feuerwehr-Einheiten aus Langenholthausen und Balve-Mitte.

Wir berichten weiter.

