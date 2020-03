Balve: Lkw verliert Steine – Autos mit Platten

Balve. Ein Lkw hat am Freitagmorgen Kies und spitze Steine verloren. Die Folgen waren fatal.

Ein Lkw hat am Freitagmorgen Kies und Steine verloren. Mit fatalen Folgen: In Neuenrade und Balve fuhren sich laut Polizei zwei Autofahrer auf spitzen Steinen ihre Reifen platt. Die teilweise flächendeckende Spur begann am Steinbruch in Hövel, führte durch Neuenrade und Balve bis nach Volkringhausen zu einer Baustelle. Dort wurde der Lkw angetroffen. Im Auftrag der Stadt Balve und des Landesbetriebs Straßen.NRW reinigten Fachleute die Straße.