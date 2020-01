Leader-Manager Lars Morgenbrod startet beruflich neu. Ab April gehört der 39-Jährige zu einem vierköpfigen Team der Stadt Arnsberg, die das innovative Digital-Projekt „Smart City“ vorantreibt. In Balve und Neuenrade wird der Wechsel bedauert.

„Ich bin 2016 gekommen. Damals war das Leader-Projekt hier in der Region komplett neu“, erinnert sich Morgenbrod im Gespräch mit der WESTFALENPOST.

Bücherei-Chefin Steffie Friske (links) und Sandra Birnkraut mit Bastelfreunden: Leader half, die Bücherei aufzumöbeln. Foto: Sven Paul / WP

Die Europäische Union hat das Leader-Programm aufgelegt, um den ländlichen Raum zu stärken. Dabei werden vor allem Vereine und Verbände ermutigt, Initiative zu ergreifen. Ein regionaler Verein, der kreisübergreifend von Städten getragen wird, hilft den Antragstellern bei der Entwicklung von Ideen. Die Leader-Manager bringen Bürger und Bürokraten zusammen. Morgenbrod erledigt die Aufgabe bis zum 31. März.

Insgesamt 3,1 Millionen Euro Fördergeld stand zur Verfügung. Der Betrag richtet sich nach der Einwohnerzahl. „Das war der größte Fördertopf in Südwestfalen“, bilanziert Morgenbrod. „Er ist zu 95 Prozent ausgeschöpft. 170.000 Euro sind noch da.“ Der scheidende Leader-Manager über seine Mitstreiter: „Ich habe unglaublich viele Leute kennengelernt“, sagt der Arnsberger, „Leute, die kreativ sind, Leute, die anpacken können.“

Chef singt Loblied

Fakt ist: In der „Bürgerregion Sorpesee“, zu der neben Balve Neuenrade, Sundern und Arnsberg gehören, entstanden auffällig viele Projekte. „Allein 2018 gab es 13“, erinnert sich Morgenbrod, „2019 war es genauso.“ Zuletzt sei’s ruhiger geworden.

„Fit sein für alle“ mit dem Spiel- und Sportverein Beckum Spiel- und Sportverein (SuS) Beckum: Unter dem Titel „Fit sein für alle“ wird der Bau des neuen Multifunktionsheimes der Sportler durch EU-Mittel gefördert. Im Bild: Johannes Schulte (links) und Stephan Dunker Foto: Fabian Paffendorf / WP

Balve profitierte stark vom Programm der EU. So wurde die Stadtbücherei mit knapp 35.000 Euro buchstäblich aufgemöbelt. Knapp 32.000 Euro wurden dem FMC Beckumerfeld für „Beckum hebt ab“ überwiesen. Der SuS Beckum erhält für sein Multifunktionsheim 135.000 Euro. Gesundes Essen für Kindergartenkinder wird, ebenfalls in Beckum, mit mehr als 14.000 Euro gefördert. 85.000 Euro gehen an den Reiterverein Balve für ein Inklusionsprojekt. Das Malteser-Begegnungszentrum wurde mit 110.000 Euro gefördert. Der Luftsportverein Sauerland erhielt für einen Jugendraum knapp 78.000 Euro. Das Sauerland-Kino der SG Balve/Garbecks soll mit 78.000 Euro bedacht werden.

Was aber sagen Morgenbrods Weggefährten? Balves Bücherei-Chefin Steffie Friske schwärmte von einer tollen Zusammenarbeit: „Schade für Balve, schön für Arnsberg.“ Auch Morgenbrods Chef Klaus-Peter Sasse lobte ihn: „ Wir haben uns verstanden, ohne viele Worte machen zu müssen. Selbst wenn wir unterschiedlicher Meinung waren, haben wir schnell einen Kompromiss gefunden.“

Kurzentschlossene haben noch die Chance, sich zu bewerben. Die Frist endet am Freitag, 31. Januar.

Infos: ; Telefon 02375-9373633/-634.