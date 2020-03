Seit 65 Jahren haben sie den Hut auf: Die Balver St. Sebastian-Schützenbruderschaft ehrte am Samstag verdiente Mitglieder. Zwei von ihnen haben der WP erzählt, was ihnen diese Gemeinschaft schon fast das ganze Leben über bedeutet. Nämlich ziemlich viel – auch wenn Anton Lehmann und Franz Jedowski (bis jetzt) niemals König gewesen sind.

Der eine lässt seine Stimme im Balver Männerchor erschallen, war hier auch viele Jahre im Vorstand aktiv. Der andere widmet seine (bei Rentnern ja traditionell knapp bemessene) Freizeit auch noch dem Anglerverein sowie den Wanderern beim heimischen SGV. Und trotzdem sagt Franz Jedowski, und meint es weniger auf seine persönliche Wertigkeit, sondern den gesellschaftlichen Status innerhalb der Hönnestadt bezogen: „Die Schützenbruderschaft ist von allen der wichtigste Verein, das Dach gewissermaßen für alle anderen Gruppen.“ Eine Gemeinschaft, die sie nahezu ihr komplettes Leben lang begleitet hat.

Als Balve Junge fast eine Pflicht

Franz Jedowski ist 82 Jahre alt, Anton Lehmann ein Jahr jünger. 1955 traten sie zusammen der Bruderschaft bei, sobald es ihnen, beide damals noch nicht ganz volljährig, erlaubt war. 65 Jahre ist das her, und zusammen mit einigen anderen, die ebenfalls dieses Jubiläum (oder 60 und 50 Jahre) der Zugehörigkeit in 2020 feiern können, wurden sie am Samstag beim gemütlichen Nachmittag der beitragsfreien Mitglieder im evangelischen Gemeindehaus von der Bruderschaft geehrt (wobei Franz Jedowski nicht persönlich dabei sein konnte).

„Das Tollste war, dass wir dann endlich mit dem Festzug mitmarschieren konnten", erinnert sich Anton Lehmann an den offiziellen Eintritt, der ein eher unspektakulärer Verwaltungsakt war. „Als Balver Junge war es fast wie eine Pflicht, dass man der Bruderschaft beitritt," sagt Jedowski. Wer das nicht tat, wurde zum Außenseiter oder – er macht eine Scheibenwischer-artige Handbewegung – für leicht verrückt erklärt. Für die beiden war der Beitritt aber keine lästige Pflichterfüllung, sondern sie hatten sich mit ganzem Herzen darauf gefreut. Bei Eintritt in die Bruderschaft machte Jedowski gerade seine Lehre im elterlichen Metzgerbetrieb, auch Anton Lehmann lernte dort. Darüber kamen die beiden in Kontakt und sind Freunde geblieben bis heute.

Als kleine Jungs das Balver Schützenfest bestaunt

Im Gespräch erinnern sie sich auch an die Zeit, als sie als kleine Jungs das Schützenfest bestaunten (Lehmann zunächst als Feriengast bei seiner Familie, erst später zog er nach Balve), welches nach dem Zweiten Weltkrieg ab 1948 zunächst recht klein wieder anfing.

Die verschiedenen Märsche und Festzüge durch die Stadt , das Vogelschießen, welches damals noch dort statt fand, wo sich heute der große Höhlenparkplatz befindet. Und ohne das befestigte Außengelände war das bei entsprechender Witterung auch eine durchaus schmutzige Angelegenheit, die Besucher wateten manchmal in ­Gummistiefeln durch den Felsendom.

Bestellen Sie hier unseren Balve-Newsletter! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Viele schöne Feste verlebten die beiden, sahen, wie kanadische Soldaten in der Höhle die Fäuste fliegen ließen. Die absolute Krönung war aber für beide nie ein Ziel. „Ich bin nie unter die Vogelstange gegangen", sagt Franz Jedowski. Ermunterungen, das mal zu wagen, hat er immer mit Verweis darauf abgewehrt, das ließen seine Verpflichtungen im Betrieb nicht zu. Immerhin ging er dreimal in den Hofstaat. Anton Lehmann immerhin einmal. Und bei einer der Abrechnungsversammlungen lernte er seine bessere Hälfte, eine Neunraderin, kennen.

Vorstand steht stets parat

Zu den stimmungsvollen Höhepunkten des Festes zählen für die Jubilare der Zapfenstreich am Samstag (danach wird es ihnen etwas zu voll im Felsendom) und ganz besonders der Montag. „Weil es der Tag für die Balver ist. Man kennt alle Leute, die da sind", so Jedowski. Was ihm an der Bruderschaft bis heute am wichtigsten ist: „Bei uns kann wirklich jeder König werden.“ Wenn es mal auf die Schnelle schwierig war, ausreichend Leute für den Hofstaat zu finden, dann stand auch der Vorstand im Fall des Falles stets parat, sagt Jedowski. „Sie steht im Moment sehr gut da“, schätzt er die aktuelle Lage der Bruderschaft ein, lobt den jetzigen wie vergangene Vorstände.

Die Höhle ist voller Leben, nicht nur durch St. Sebastian und alles – ob nun personell, finanziell, organisatorisch – auf einem guten Fundament. Und wie damals bei den zwei Teenagern heißt es auch heute noch: Eigentlich muss jeder im Ort dabei sein. „Wir hoffen, dass das so bleibt", sagt Anton Lehmann. Und Franz Jedowski nickt. Die Freundschaft ist immer noch wie in Jugendtagen. Lehmann grinst zu ihm: „Meinst du, wir bekommen jetzt im Alter nochmal Krach?“