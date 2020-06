Balve: Für neue Ferien-Angebote Kinder rasch anmelden!

Ferienspiele wie hier an der Luisenhütte werden es in diesem Jahr nicht, dafür gibt es Angebote über die gesamte Ferienzeit.

Balve. Eltern aufgepasst: Der Stadtrat hat am Mittwochabend ein stark ausgeweitetes Gratis-Sommerferienprogramm für Kinder abgesegnet. Jetzt anmelden!

Eltern aufgepasst! Der Balver Stadtrat hat am Mittwochabend auf Antrag der CDU die Gelder für ein stark ausgeweitetes, kostenloses Sommerferien-Programm für Kinder einstimmig abgesegnet. Das Ganze umfasst die vollen sechs Ferienwochen, die Angebote sollen spätestens am Donnerstag auf der Stadtseite www.balve.de stehen. Wichtig: Da Online-Anmeldungen notwendig sind und einige Angebote auf 50 Plätze begrenzt werden müssen, ist für Eltern rasches Handeln notwendig.

Auch er ist dabei: Fußball-Freestyler Dominik Kaiser in Aktion. Er zeigt den Kids in den Ferien seine Tricks. Foto: Privat

Das Programm, das mit Jugendzentrum und OGGS, der Bücherei, dem Museum für Vor- und Frühgeschichte und dem Innenstadtbüro zustande kam, sieht in den ersten drei Wochen Workshops und Aktionsprogramme vor. In der zweiten Ferienhälfte gilt in der OGS eine Vollbetreuung.

Und: Über die gesamten sechs Wochen sind Tennis, Mountainbiking, Geo-Caching, Bogenschießen und mehr im Angebot. Von montags bis freitags können sich die Kinder dabei jeweils ab 17 Uhr auf der Heimat-Sportbühne auf dem Schulhof der Realschule austoben. Die größte Attraktion dürfte wohl der Freestyle-Kursus mit dem Ball-Akrobaten Dominik Kaiser sein. Die Anmeldungen dafür sollen ab Montag, 22. Juni, möglich sein.

Mit alledem wollen die Balver Stadtväter und -mütter zeigen, dass sie die vielen Kinder, die coronabedingt diesmal nicht in die Ferien fahren, nicht vergessen. Bürgermeister Hubertus Mühling erklärte: „Das kann sich sehen lassen!“ Eine kritische Anfrage zum Verfahren gab es indes aus dem Plenum in der Garbecker Schützenhalle: Das von Fachbereichsleiter Michael Bathe so genannte „Windhundverfahren“ sehe keine Härtefallregelung etwa für Berufstätige vor.

Stadt setzt OGS-Beitrag für Juni und Juli komplett aus

Weitere gute Nachricht für Familien: Der Elternbeitrag für OGS-Kinder wird von der Stadt für die Monate Juni und Juli ausgesetzt. Nachdem Bürgermeister Hubertus Mühling erklärt hatte, dass immer noch nicht klar ist, ob sich Bund und Land an diesen Kosten beteiligen, stellte die CDU diesen Antrag. Fraktionschef Alexander Schulte: „Wir müssen das Signal setzen, dass wir die Balver Eltern nicht im Regen stehen lassen!“

Städtisches Hallenbad öffnet ab 1. Juli wieder für die Öffentlichkeit

Freuen dürfte indes nicht nur die Familien darüber, dass das Hallenbad ab Mittwoch, 1. Juli, wieder für den öffentlichen Badebetrieb geöffnet. Auch Vereinen mit entsprechenden Hygieneplänen steht das Hallenbad wieder offen.