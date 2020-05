Einsatz Balve: Feuerwehr löscht Waldbrand in Eisborn

Eisborn. Aufmerksame Balver hatten den Brand gemeldet – und mithilfe von Gießkannen wichtige Vorarbeiten geleistet.

Die Balver Feuerwehr hat am Donnerstagmittag einen Waldbrand in Eisborn gelöscht.

Die Alarmierung erfolgte gegen 11.55 Uhr. „Aufmerksame Bürger hatten in dem kleinen Waldgebiet zwischen der Straße Zur Mailinde und Burgstraße eine Rauchentwicklung erkannt“ und umgehend die Feuerwehr gerufen. Bei näherem Hinsehen konnten sie eine brennende Fläche inmitten des Wäldchens feststellen. Die Balver versuchten, das zunächst kleine Feuer mit mit Gießkannen zu löschen. Doch dies gestaltete sich aufgrund eines längeren Weges als problematisch.

Die ersteintreffenden Einheiten aus Eisborn und Beckum fanden dann noch ein qualmende und verbrannte Fläche im Wald vor. Umgehend wurde eine Schlauchleitung bis zur eigentlichen Brandstelle verlegt und die Fläche wurde intensiv abgelöscht. Die Wehrleute brachen anschließend den Waldboden auf, um auch an tiefer gelegenen Glutnester zu gelangen. Die gesamte Fläche wurde nochmals abgelöscht und mit der Wärmebildkamera kontrolliert. Nach rund einer halben Stunde war der Brand gelöscht und alle alarmierte Kräfte konnten wieder einrücken.

Entsprechend der Alarm- und Ausrückeordnung für gemeldete Wald- Flächenbrände, wurden neben den Einheiten aus Eisborn, Beckum und Volkringhausen (Löschzug 3) auch die Einheiten des Löschzugs 1 (Balve, Langenholthausen, Mellen) und des Löschzugs 2 (Garbeck) mit alarmiert. Diese Einheiten wurden in einem Bereitstellungsraum an der Schützenhalle Eisborn gesammelt und blieben dort in Bereitschaft.

Noch mehr Fotos, Videos und Nachrichten aus Balve und Umgebung finden Sie hier.