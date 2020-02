Balve: Ausschuss spricht über Baugebiet auf Friedhofsfläche

Balve. Mehr Bauplätze in Balves Innenstadt: Die Erweiterung des Wohngebietes Gehringer Schlade soll’s möglich machen - auf Kosten von Friedhofsfläche.

Die geplante Erweiterung des Baugebietes Gehringer Schlade in Balve nimmt Formen an. Bürgermeister Hubertus Mühling als Chef der Stadtverwaltung schlägt dem Ausschuss Umwelt, Planung, Bau vor, die Weichen für die Umwandlung einer bisher zum Friedhof gehörenden Grünfläche in Bauland zu stellen.

Das Planungsziel lautet „Nachverdichtung des Innenbereichs zu Wohnzwecken“.

Die Verwaltung spricht sich für die Änderung des Bebauungsplans Nr. 31 (Gehringer Schlade) „im beschleunigten Verfahren“ aus. Der Ausschuss soll die Verwaltung laut Ausschussvorlage mit Umsetzung der „notwendigen Arbeiten“ beauftragen.

Die Voraussetzungen für ein beschleunigtes Verfahren seien erfüllt, heißt es. Der Bebauungsplan diene Balves „Innenentwicklung“.

Der Ausschuss tagt am Dienstag, 3. März, 18 Uhr, im Rathaus. Die Kommunal-Agentur NRW hatte dem Ausschuss bereits im November 2019 ein Gutachten zu möglicher Bebauung vorgestellt.

Eine endgültige Entscheidung trifft der Rat am 18. März.