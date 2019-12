Balve/Menden. Autorin Kathrin Heinrichs hat am 20. März 2020 ein Heimspiel. Sie gastiert mit dem Chor Melodie Mellen in der Realschule. Ab sofort gibt’s Karten.

Balve: Ab sofort Karten für Heimspiel von Kathrin Heinrichs

Das Kolpingforum hat für Krimi-Freunde eine schöne Bescherung. Das Team um Engelbert Falke hat eine Lesung mit der heimischen Bestseller-Autorin Kathrin Heinrichs organisiert. Das Heimspiel der gebürtigen Langenholthausenerin findet am 20. März kommenden Jahres statt. Ab sofort gibt’s Karten.

Doch der Reihe nach. Kathrin Heinrichs feiert ein Doppeljubiläum. Sauerland-Fahnder Vincent Jakobs löst Fall Nr. 10. Vor 20 Jahren erschien er auf dem Buchmarkt.

Sauerland-Feeling satt

Gefragt: Kathrin Heinrichs signiert beim Kolpingforum. Foto: Bernward Midderhoff/Kolpingforum

Kathrin Heinrichs neuer Krimi „Aus dem Takt“ ist so stark im Sauerland verortet wie selten zuvor. Nur ihre Heimatstadt Balve wird namentlich nicht erwähnt. Dennoch steckt mehr Balve in dem zehnten Vincent-Jakobs-Krimi, als es scheint. Die Geschichte nimmt nämlich ihren Anfang mit menschlicher Disharmonie in einem Chor. Inspirieren ließ sich die aus Langenholthausen stammende Autorin vor Ort: bei Chorproben von Melodie Mellen. Dessen Chorleiter Daniel Pütz feiert jetzt sein zehnjähriges Jubiläum.

Der Titel des 265-Seiten-Buches ist Programm. Kathrin Heinrichs beweist wieder einmal, dass sie ihre sauerländische Heimat sehr genau kennt, wenn sie ihren Fahnder als Sänger in einen Chor schickt: Männerstimmen sind nämlich Mangelware. Und genau in diesem Milieu spielt Vincent Jakobs’ neuer Fall, der laut Buch-Cover „Sauerlandkrimi und mehr“ sein will.

Ein Chorleiter verschwindet

Die Geschichte beginnt mit dem plötzlichen Verschwinden des Chorleiters. Nach einer Probe wird er vermisst. Später stellt sich heraus, dass der Dirigent in eine Drahtfalle für Motorradfahrer geriet. Auch das Krad-Motiv ist stark mit dem Sauerland verbunden. Gerade das Hönnetal gilt bei heimischen Fahrern wie bei Bikern aus dem Pott als Kurven-Star. Vincent Jakobs jedenfalls ist gefordert in einem Fall, der – wie es auf dem Buchdeckel heißt – „mit jeder Menge Dissonanzen zu kämpfen“ hat.

Gespräch über den Krimi „Bis auf den Grund“: Autorin Kathrin Heinrichs mit Jürgen Overkott in der Balver Innenstadt Foto: Marcus Bottin / WP

Veranstalter und Gäste rechnen mit großem Andrang. In die Realschul-Aula passen mehrere Hundert Besucher. Läuft der Vorverkauf so gut wie von Kolpingforum und Künstlern erhofft, erreicht die Veranstaltung eine Größenordnung, wie sie sonst nur Top-Stars der Branche wie Klaus-Peter Wolf erreichen.

Info: Tickets kosten zehn Euro im Vorverkauf, zwölf Euro an der Abendkasse. Der Vorverkauf läuft Agatha Rüschenbecks Zeitschriftenladen bei Rewe an der Hönnetalstraße in Balve.