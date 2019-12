Garbecker Schützenhalle „Back to the 80’s“ beim „Festival der Liebe“ in Garbeck

Balve. Volles Haus und tolle Stimmung: Unter dem Motto „Back to the 80’s“ sorgen die Amigos in der Garbecker Schützenhalle für einen tollen Abend.

Auch am zweiten Tag des „Festivals der Liebe“ sorgten die Amigos in der Garbecker Schützenhalle für ein volles Haus und tolle Stimmung. Das Motto lautete in diesem Jahr „Back to the 80’s“.