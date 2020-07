B 229 bei Balve: Kradfahrer verletzt – Helikopter kommt

Balve. Rettungshelikopter an der Helle. Ein 42-jähriger Kradfahrer ist schwer verletzt: das Ergebnis eines riskanten Überholmanövers. Was ist passiert?

Ein 42-jähriger Motorradfahrer aus Iserlohn ist am Samstag bei einem Verkehrsunfall auf der B 229 in Höhe Helle so schwer verletzt worden, dass er per Rettungshubschrauber zu einer Dortmunder Klinik geflogen werden musste. Wie ein Polizeisprecher am Montag mitteilte, wollte der 42-Jährige gegen 14.05 Uhr trotz Überholverbots an einem Fahrzeuggespann vorbeifahren. Der 59-jährige Balver Pkw-Führer indes wollte nach links in die Straße Glärbach abzubiegen. Der Kradfahrer kollidierte mit dem Anhänger des Gespanns. Der Kradfahrer verletzte sich schwer. Lebensgefahr bestand zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme nicht. Die B229 musste für 90 Minuten komplett gesperrt werden. Den Schaden schätzte die Polizei auf 5800 Euro.