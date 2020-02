Ausschuss stellt Weichen: Feuerwehr-Gerätehaus in Sanssouci

Balve. Der Neubau eines Feuerwehr-Gerätehauses in Sanssouci rückt näher. Der Ausschuss Umwelt, Planung, Bau soll eine erste Weichenstellung vornehmen.

Der Neubau eines Feuerwehr-Gerätehauses in Sanssouci rückt näher. Der Ausschuss Umwelt, Planung, Bau soll in seiner Sitzung am Dienstag, 3. März, 18 Uhr, im Ratssaal des Rathauses eine erste Weichenstellung vornehmen.

Die Feuerwehr braucht nicht nur zeitgemäße Ausstattung, sondern auch zeitgemäße Gebäude. Foto: Jürgen Overkott / WP

Ziel ist ein Ratsbeschluss für eine Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Balve für Beckum im Bereich B 515 und B 229. Parallel soll soll der Bebauungsplan Nr. 50 „Feuerwehrgerätehaus Sanssouci“ aufgestellt werden.

Laut Landesgesetz für Feuerschutz und Hilfeleistung sind Kommunen verpflichtet, eine leistungsfähige Feuerwehr zu unterhalten. Der Brandschutzbedarfsplan empfiehlt die Zusammenlegung der Löschgruppen Beckum und Volkringhausen. Das Feuerwehrhaus Beckum ist aufgrund der Stellplatzsituation nicht für die Nutzung durch eine Feuerwehr geeignet. Kurzum: Ein Neubau ist unvermeidlich.

Synergieeffekte erwartet

Zudem sei die Feuerwehrhaussituation in der Löschgruppe Volkringhausen „nicht befriedigend“.

Eine Zusammenlegung der Löschgruppen Beckum und Volkringhausen soll Synergieeffekte mit Blick auf Einsatzkräfte und Ausstattung bewirken. „Die Erreichbarkeit der Ortschaften innerhalb der Hilfsfrist würde sich durch einen gemeinsamen Standort nicht verschlechtern, sondern vielmehr könnten weiterhin die beiden Ortschaften Beckum und Volkringhausen vollständig abgedeckt werden und zusätzlich die Erreichbarkeit des Einsatzschwerpunktes Balve verbessert werden“, heißt es.