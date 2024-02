Rhede. Ein 60-jähriger Autofahrer ist im Kreis Borken an einer Kreuzung beschossen und schwer verletzt worden. Die Polizei vermutet eine Beziehungstat.

Ein bisher unbekannter Täter hat am Mittwochabend in Rhede im Kreis Borken mit einer Pistole auf einen Autofahrer geschossen und diesen schwer verletzt. Der Täter sei flüchtig, hieß es am Donnerstag bei der Polizei. Auch Zeugen werden noch gesucht.

Gegen 18.25 Uhr am Mittwoch sei plötzlich mit einer Pistole mehrfach auf einen 60-jährigen Autofahrer geschossen worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Autofahrer war in Richtung Bocholt unterwegs und hatte offenbar an einer Auffahrt in Rhede zur B67 seinen Wagen gestoppt, um dann auf die Bundesstraße abzubiegen. Lesen Sie auch:Schüsse auf Auto: dritter Verdächtiger hat sich gestellt

Schüsse auf Autofahrer: Mordkommission ermittelt

Eine Mordkommission der Polizei Münster hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Kreuzung wurde am Donnerstagmittag für mehrere Stunden für den Verkehr gesperrt, um den Tatort zu untersuchen, berichtete eine Sprecherin der zuständigen Staatsanwaltschaft Münster auf Anfrage.

Ob andere Menschen durch den mutmaßlichen Mordanschlag gefährdet gewesen waren, konnte die Sprecherin nicht sagen. Die Kreuzung sei „sehr belebt“, sagte die Justizsprecherin, auch zur Tatzeit. Es habe mehrere Zeugen gegeben. Dennoch suche die Polizei noch nach weiteren Personen, die der Polizei Hinweise zum Täter geben könnten. Der mutmaßliche Täter sei nach dem Anschlag auf einem Motorrad davongerast. Nähere Informationen gab es am Donnerstag nicht.

Polizei tappt zum möglichen Tat-Motiv noch im Dunkeln

Der 60-Jährige am Steuer des Autos, der aus Rhede komme, sei schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt worden, hieß es bei der Polizei. Der Mann sei in einem Krankenhaus. „Den bisherigen Ermittlungen zufolge wird von einem persönlichen Bezug des Täters zum verletzten 60-Jährigen ausgegangen“, teilte die Polizei mit.

Zum möglichen Motiv der Tat tappte die Polizei am Donnerstag noch im Dunkeln, erklärte die Justiz-Sprecherin: „Wir wissen im Moment so gut wie gar nichts“, sagt sie. Und was man derzeit wisse, sei „noch nicht gesichert.“

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Münster erbeten, Telefonnummer 0251/275-0.

(dae)