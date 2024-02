Essen. Der Deutsche Wetterdienst hat eine Unwetterwarnung für Teile NRWs veröffentlicht. Ab Donnerstagmittag wird es zunehmend stürmisch in NRW.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen hat für die Nacht zum Freitag in Nordrhein-Westfalen teils schwere Sturmböen und mancherorts sogar orkanartige Böen vorausgesagt. Am Abend und in der Nacht soll nach Angaben des Wetterdienstes ein Sturmfeld in Verbindung mit einer Kaltfront das Landesgebiet überqueren.

Auf der vierstufigen Skala seiner Unwetterwarnungen hat der DWD das für den Tagesverlauf erwartete Wetter am Donnerstagmorgen auf Stufe 2 gesetzt („markantes Wetter“). Die „Amtliche Warnung vor Windböen“ gelte vorläufig ab dem Mittag und reiche bis in den Abend. Vor allem betroffene Landesteile sind der Westen NRWs und die Region Essen, Mülheim und Düsseldorf, zudem das Bergische Land und Sauer- und Siegerland.

Ab Donnerstagmittag soll der Wind allmählich zunehmen - vor allem im Bergland sowie im Aachener Raum. Am Abend könne der Wind auch im Westen des Bundeslandes deutlich stärker werden. Im Laufe der Nacht könne es dann auch im Osten zu teils schweren Sturmböen zwischen 80 und 100 km/h und einzelnen Gewittern kommen. In der zweiten Nachthälfte lässt der Wind voraussichtlich wieder nach. Bei Temperaturen zwischen 11 und 14 Grad ist laut DWD ab Donnerstagnachmittag außerdem mit stärkerem Regen zu rechnen. Auch interessant:Starkregen in NRW: Heftige Unwetter in der Vergangenheit

Wetter in NRW: Sturm und Gewitter in der Nacht zu Freitag

In sogenannten Staulagen im Bergischen Land, dem Rothaargebirge und der Eifel könnten bis zum Abend örtlich 30 bis 40 Liter Regen je Quadratmeter fallen - der DWD spricht von Dauerregen, „aber mit Unterbrechungen.“ Daneben sei NRW-weit mit Schauern zu rechnen.

In Hochlagen etwa des Sauerlands kann es am Freitagmorgen Schneeschauer geben, aber nur in den Hochlagen, sagt der DWD. Tiefstwerte sinken auf 4 bis 1 Grad, in den Hochlagen bis auf -1 Grad Celsius.

Freitag kann auch mal sonnig sein, das Wochenende durchwachsen

Am Wochenende erwartet die Menschen in NRW dann wieder der gewohnte Mix aus Regen und Wolken. Am Freitag könne auch mal die Sonne herauskommen, vereinzelt sind kurze Schauer möglich. Die Temperaturen erreichen voraussichtlich Höchstwerte zwischen sieben und elf Grad.

Zeitweise könne es auch am Freitag noch einmal zu starken bis stürmischen Böen kommen, die zum Abend aber wieder nachlassen sollten. Für den Samstag rechnete der DWD mit Temperaturen von sieben bis zehn Grad und nur noch mit mäßigem Wind. Am Sonntag sei mit fünf bis neun Grad zu rechnen.

(dpa/Red.)