Zwei Schwerverletzte bei Zweiradunfällen in Arnsberg

Schwer verletzt wurde ein Motorradfahrer auf einer Landstraße bei Holzen, ein 12-jähriger Radfahrer stürzte in Alt-Arnsberg.

Arnsberg. Im Arnsberger Stadtgebiet gab es am Mittwoch einen Unfall mit einem Krad und einen Unfall mit einem Fahrrad, so die Polizei. Am vergangenen Mittwoch gegen 19.55 Uhr kam es zu einem Motorradunfall. Der 50-jährige Fahrer befuhr die Landstraße 682 (zwischen Herdringen und Holzen) in Richtung Holzen, als er in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verliert und stürzt. Der Fröndenberger verletzte sich schwer und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Straße war für die Zeit der Unfallaufnahme komplett gesperrt. Das Motorrad musste abgeschleppt werden.

12-Jähriger wird schwer verletzt

Am vergangenen Mittwoch gegen 18.25 Uhr befuhr ein 12-jähriger Junge einen Waldweg, der von der Straße „Promenade“ in Alt-Arnsberg abführt. Der Arnsberger verlor laut Polizei die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte. Mit einem Rettungshubschrauber wurde der Junge schwer verletzt in ein Krankenhaus geflogen. Bei dem Sturz trug er keinen Helm.