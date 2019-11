Polizei Zwei Einbrüche am Litauenring in Neheim

Im Neheimer Rusch kam es zu zwei Einbrüchen: In einem Fall flohen Täter ohne Beute, im anderen Fall nahmen sie Geld und Schmuck mit

Zwei Einbrüche am Litauenring in Neheim

Neheim. Zwei Einbrüche am Litauenring in Neheim wurden der Polizei am Mittwoch gemeldet: An einem Einfamilienhaus brachen die Täter zwischen 16.15 bis 18 Uhr die Terrassentür auf und wurden möglicherweise bei der Tatausübung vom zurückkehrenden Bewohner gestört. Unerkannt und ohne Beute flüchteten sie vom Tatort. - In der Zeit zwischen 16 bis 18.50 Uhr hebelten Einbrecher dann ein Schlafzimmerfenster eines Mehrfamilienhauses im Erdgeschoss auf. Aus der Wohnung entwendeten die Täter Geld und Schmuck.

Auch in Sundern kam es zu Einbrüchen: Durch das Küchenfenster brachen unbekannte Täter zwischen dem 24. und 25. November in ein Haus an der Brunnenstraße in Sundern ein. Die Täter durchsuchten das Einfamilienhaus. Ob etwas entwendet wurde, das ist derzeit noch nicht abschließend ermittelt.

Ein Bewohner eines Einfamilienhauses auf der Straße Kaltenborn in Sundern stellte am Mittwochnachmittag einen Einbruchversuch fest. Unbekannte Täter hatte offenbar zwischen dem 22. und 27. November versucht, das Türschloss des Hauses aufzubrechen. Die Täter schafften es jedoch nicht, ins Haus zu gelangen.

Zeugen setzen sich mit der Polizei in Hüsten unter in Verbindung.