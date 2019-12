„Zoo & Co.“ in Neheim hilft Tieren mit Wunschbaum-Aktion

Arnsberg. Im dritten Jahr in Folge macht das Neheimer Fachgeschäft „Zoo & Co.“ (früher Schröder) mit seiner Wunschbaum-Aktion bedürftige Tiere glücklich.

Wenn Tiere sprechen könnten, wäre vieles einfacher – sie könnten ihr Leid klagen und Wünsche äußern… Doch weil das Menschenohr bellen, maunzen und piepsen nur bedingt versteht – oder gar taub dafür ist… – macht sich „Zoo & Co.“ kurzerhand zum Sprachrohr für „Hund, Katze & Co.“: mit einer Wunschbaum-Aktion zugunsten bedürftiger Fellnasen und Miezen. Da klingelt es bei Ihnen? Richtig:

„Zoo Schröder“ hat diese tolle Aktion ins Leben gerufen. Nun wurde im Januar dieses Jahres aus Zoo Schröder „Zoo & Co.“ – doch auch unter neuer Leitung setzt das Geschäft seine weihnachtliche Spendensammlung fort. „Auch dieses Jahr unterstützt unser Fachmarkt die Arbeit von zwei örtlichen Tierschutzorganisationen – und hilft dabei, bedürftige Tiere zu beschenken“, so Mitarbeiterin Janine Brilla.

Praktisch und persönlich

Das „Wunschbaum-Prinzip“ ist ebenso praktisch wie persönlich: Seit Anfang Dezember hängen in einer großen Tanne im Eingangsbereich des Geschäfts (Tappeweg 9 in Neheim) Fotos bedürftiger Tiere. Auf der Rückseite jedes Fotos sind – meist sehr konkrete – Wünsche vermerkt. Kunden erhalten auf diese Weise die Chance, sich einen Hund oder eine Katze „auszugucken“ und ihrem erwählten Liebling eine Freude zu bereiten.

Wer gerne kreativ sein möchte: Einige der abgebildeten „Bedürftigen auf vier Pfoten“ lassen den heimischen Tierfreunden auch Raum für eigene Ideen, wie der Text auf der jeweiligen „Visitenkarte“ verrät.

„Kunden haben so die Möglichkeit, ganz gezielt ein Spende zu machen – oder ein Tier nach eigenem Ermessen zu beschenken“, erklärt Janine Brilla die Idee.

Wer sich über die Begünstigten informieren möchte: Katzenschutzbund online: https://www.katzenschutzbund-arnsbergev.de/ „Hilfe statt Trost n.e.V" - Kornelia Kannengießer, telefonisch unter 0171-888 42 25, oder per E-Mail an: kornelia.kannengiesser@web.de

Bedarf ist – leider – reichlich vorhanden: Auf der ganzen Welt sitzen Tiere im Tierheim oder landen gar auf der Straße.

Vor allem im Ausland ist die Situation nicht selten zum Verzweifeln. Tierschützer kämpfen zum Beispiel in Südeuropa mit Behördenwillkür und gegen brutale Zweibeiner um etwas, dass bei uns – nicht nur im Advent – für die meisten Haustiere selbstverständlich ist: einen warmen Platz und einen gefüllten Fressnapf… Mit der in diesem Jahr schon zum dritten Mal stattfindenden Weihnachtsbaumaktion, die noch bis Ende Dezember bei Zoo & Co. läuft, soll reichlich Futter und weiteres, wichtiges Zubehör wie Decken, Spielzeug oder Halsbänder zusammen kommen.

Eine bessere Zeit bescheren

Davon profitieren sowohl der Katzenschutzbund Arnsberg, der sich um Miezen aus Arnsberg kümmert, als auch der Verein „Hilfe statt Trost n.e.V“, der in Rumänien hunderte Hunde betreut – und so vor einem qualvollen Tod bewahrt.

Volle Bäuche, warme Plätze und Beschäftigung für die Vierbeiner sind Ziel der Weihnachts-Aktion, sind sich alle Beteiligten einig. „Gemeinsam mit hilfsbereiten Kunden möchten wir Mitarbeiter von Zoo & Co. es schaffen, beide Organisationen dabei zu unterstützen, ihren Schützlingen eine bessere Zeit zu bescheren“, sagt Janine Brilla.

Nach Ablauf der Wunschbaum-Initiative zum Jahresende werden die Futter- und Sachspenden dann schnellstmöglich den leidenden Vierbeinern zugeführt.

Firma Umarex sorgt für Transport

Besonders erfreulich: Auch dieses Jahr hat sich die heimische Firma Umarex bereit erklärt, den Transport der Spenden zu übernehmen.

Also – bitte schnell den Weihnachts-Wunschbaum in Augenschein nehmen, ein „Lieblingstier“ aussuchen – und dieses reichlich beschenken. Bei Fragen hilft das Team von Zoo & Co. natürlich gerne!