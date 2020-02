Die internationale Konsumgütermesse Ambiente begann am vergangenen Freitag in den Frankfurter Messehallen und endet am Dienstag, 11. Februar.

Auf der Messe zeigen insgesamt 4400 Firmen aus rund 90 Ländern ihre Produktneuheiten.

Aus Arnsberg sind dabei: Graef, Wesco, Berndes, Cloer und Caso. Aus Sundern dabei: Severin, Assheuer + Pott Sundern (APS), Blomus, Schulte-Ufer und Goldbach.