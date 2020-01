Wer hat den WP-Sportsozialpreis im Sauerland verdient?

In 2019 überreichte Redaktionsleiter Martin Haselhorst (links) den WP-Sportsozialpreis an den SV Neptun Neheim-Hüsten.

Hochsauerlandkreis. Unsere Zeitung würdigt die besonderen gesellschaftlichen Leistungen des Sports im Hochsauerlandkreis. Wer soll den WP-Sportsozialpreis erhalten?

Zum fünften Mal vergibt unsere Zeitung in diesem Jahr im Rahmen der HSK-Sportgala in Olsberg einen Sonderpreis. Der „Sportsozialpreis“ der Westfalenpost widmet sich den Verdiensten abseits vom Wettkampf- und Ligabetrieb sowie der Titeljagd. Seit 2016 gehört die Verleihung zum festen Programm des großen Festes des Sports im Hochsauerlandkreis.

Über die HSK-Sportlerwahl, die inzwischen über das Online-Portal unserer Zeitung läuft, ist der Kreissportbund HSK vor einigen Jahren eine Partnerschaft mit unserer Zeitung eingegangen. Teil dieses Miteinanders ist auch der Sportsozialpreis.

Die bisherigen Preisträger

Preisträger im Vorjahr war der SV Neptun Neheim-Hüsten für sein Bemühen um Völkerverständigung und internationales Miteinander junger Menschen in Zeiten zunehmender Nationalismen auf der Welt. Zuvor gingen die Preise unter anderem auch an die inklusiven „Volti“-Flöhe des RuZFV Voßwinkel, an das zukunftsweisende Vereinskonzept des TuS Medebach und auch schon an das Engagement für den Sport für Menschen mit Handicaps beim BSV Meschede.

Für die HSK-Sportgala am Samstag, 28. März, in Olsberg werden noch Kandidaten gesucht. Eine Jury - bestehend aus Redaktion und Kreissportbund - wird dann den Preisträger 2020 ausgucken. Eine Laudatio wird das Wirken des Preisträgers würdigen. Zudem erhält die preistragene Institution ein Preisträgerschild, das an Vereinsheime installiert werden kann. Vor allem soll der Preis imagefördernd sein.

Als Preisträger kommen Vereine oder Projekte/Initiativen in den Sportvereinen in Frage, bei denen in besonderem Maße die gesellschaftliche Wirkung und Verantwortung von Sportvereinen zum Tragen kommt. Es geht um die Erfolge und Leistungen, die sich nicht in Sporttabellen oder Medaillenspiegel ablesen lassen.

Bewerbungen aus dem Hochsauerlandkreis direkt an m.haselhorst@westfalenpost.de