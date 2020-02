Das Aufheben von Tempo 30-Zonen an den Ortsausgängen in Richtung Hachen und Müschede in einer „Nacht- und Nebelaktion“, so Anwohner Uli Recha, erregt weiterhin die Gemüter in Wennigloh.

Nun hat stellvertretender Bürgermeister Peter Blume in seiner Funktion als Bezirksausschuss-Vorsitzender des Höhendorfes das Thema auf die Tagesordnung einer Sondersitzung gesetzt.

Am Born: Tempo 30 in Richtung Müschede aufgehoben

Wie berichtet, wurde die entsprechende Ausschilderung der Tempo 30-Zonen nach einer sogenannten Verkehrsschau von der Stadt Arnsberg als zuständigem Straßenverkehrsbetrieb an der Müssenbergstraße und vom Hochsauerlandkreis als Straßenbaulastträger, so dessen Sprecher Martin Reuther, auf Anordnung der Stadt an der Straße „Am Born“ entfernt. Dort allerdings wurde Tempo 30 nur in Richtung Müschede aufgehoben.

Uli Recha: Die Straße ist durchaus ein unfallträchtiger Bereich

Was für Am Born-Anwohner Uli Recha ein Ding der Unmöglichkeit ist. Denn an dieser durchaus stark befahrenen, gut ausgebauten Straße herrsche nun im Grunde Chaos, denn dort gelte jetzt dorfeinwärts im Bereich der Straßenverengung auf knapp 200 Metern („viel zu kurz“) Tempo 30, dorfauswärts dagegen seien 50 Stundenkilometer erlaubt.

Schließlich, so Recha weiter, handele es sich bei der Straße „Am Born“ um einen unfallträchtigen Bereich. In den 70er Jahren seien hier ein Kind, in den 80er Jahren zwei Personen tödlich überfahren worden. Als Folge überhöhter Geschwindigkeit.

„Deshalb verstehe ich den Irrsinn absolut nicht“

„Zu schnelles Fahren ist leider auch heute hier noch immer wieder zu beobachten.“ Manche Fahrzeuge seien so bereits in Vorgärten gelandet und er selbst habe häufiger sehen müssen, dass sich in Richtung Müschede ausfahrende Lkw auf diesem bergab führenden Teilstück sogar überholen würden.

„Deshalb verstehe ich den Irrsinn, für diese Richtung die Tempo 30-Zone aufzuheben, absolut nicht.“

Und dann wird wieder kräftig auf das Gaspedal getreten

Und einfahrende Fahrzeuge würden „Am Born“ nach Passieren der kurzen Tempo 30-Zone sofort wieder kräftig aufs Gaspedal treten. „Auch die Lkw brettern einfach durch.“ Das alles auch mit der entsprechenden Geräuschzunahme.

Besonders ärgerlich ist für Uli Recha zudem, dass sich unter den Geschwindigkeitssündern nicht nur Ortsfremde, sondern auch Wennigloher befinden würden. „Teils Väter, die in den Straßen, in denen sie wohnen, mit selbst gestalteten Schildern zum Schutz ihrer Kinder angemessene Geschwindigkeit einfordern.“

Auch der Bezirksausschuss wurde nicht über die Aufhebung von Tempo 30 informiert

Aber absolut empörend sei, dass von der vor vier Wochen erfolgten Aufhebung der beiden genannten Tempo 30-Zonen in Wennigloh „niemand von offizieller Seite informiert wurde. Auch unser Bezirksausschuss nicht. Für mich ist das deshalb eine Nacht- und Nebelaktion ohne Sinn und Verstand.“

Bezirksausschuss-Vorsitzender Peter Blume ist ebenfalls sauer über die fehlende Information im Vorfeld. „Da ist überhaupt nichts kommuniziert worden und so ist schon allein diese Art und Weise unglaublich.“ Auch deshalb hat er das Thema „Tempo 30-Zonen“ noch auf die Tagesordnung der Sondersitzung des Bezirksausschusses Wennigloh setzen lassen.

Peter Blume: „Wir wollen dieses Vorgehen nicht schweigend hinnehmen“

„Allerdings befürchte ich,“ sagt Peter Blume „dass unser Schwert stumpf bleiben wird.“ Denn die Vergangenheit habe gezeigt, dass sich die zuständigen Baulastträger bei den Verkehrsschauen immer durchgesetzt hätten. Trotz vieler Proteste aus der Bevölkerung wie beispielsweise in Arnsberg-Voßwinkel.

„Aber wir wollen dieses Vorgehen zumindest nicht schweigend hinnehmen, sondern unseren Unmut deutlich zum Ausdruck bringen.“

Probleme werden auch am Ortsausgang in Richtung Hachen gesehen

Bereits vor zwei Wochen hatte ein Anwohner der Müssenbergstraße gefordert, die Aufhebung der Tempo 30-Zone am Ortseingang/-ausgang Richtung Hachen zurückzunehmen. Weil angesichts der dortigen Fahrbahnverengung bei jetzt höherer erlaubter Geschwindigkeit das Gefahrenpotenzial wachse. Vor allem für Kinder, befindet sich doch in dem vormals auf 30 km/h festgesetzten Bereich eine stark frequentierte Bushaltestelle.