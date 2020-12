Infrastruktur Was 2021 in Arnsberg gebaut wird

Bauvorhaben in Arnsberg 2021 stehen im Fokus unserer dreiteiligen Übersicht: Auftakt mit Schulen, Kitas und kulturellen Angeboten.

Arnsberg. Welche größeren Straßenbau- und Tiefbauvorhaben sind 2021 in Arnsberg geplant? Welche größeren Bauprojekte im Schul- und Kitabereich werden in Angriff genommen - und welche Schritte stehen beim Rathaus-Umbau als nächstes an? Wir haben nachgefragt; und eine Fülle an Informationen erhalten. Im ersten von drei Beiträgen zu diesem Thema rücken wir Projekte in Schulen, Kindertageseinrichtungen und kulturellen Angeboten in den Fokus:

2021 wird die Sanierung der Grundschulen fortgesetzt. Zugleich wird die Planung für zwei der wichtigsten Projekte im Bereich Schule weiter vorangebracht: die Neubauten der Grimme-Hauptschule im Vogelbruch sowie der Grundschule Dinschede in Oeventrop. Ebenso wichtig wird im kommenden Jahr die weitere Digitalisierung der Schulen im Zuge des Breitbandausbaus sein.

Darüber hinaus sollen 2021 die beiden größten Projekte im Kulturbereich seit der Kulturschmiede fertiggestellt werden: Das neue Zwischen- und Endarchiv in der ehemaligen Güterabfertigung des Bahnhofs Neheim-Hüsten sowie die Neueinrichtung der Stadtbibliothek in der Neheimer Marktpassage (wir berichteten bereits über beide Vorhaben).

Ausbau der Betreuungsplätze in Arnsberg

Auch für ihre jüngsten Bürgerinnen und Bürger legt sich die Verwaltung mächtig ins Zeug: Die Stadt Arnsberg hat sich auf Grundlage des Masterplanes Kitas schon im April 2019 auf den Weg gemacht, die Arnsberger Betreuungslandschaft für Kinder im Alter von Geburt bis sechs Jahren quantitativ auszubauen. Seitdem wurden über 200 zusätzliche Betreuungsplätze im gesamten Stadtgebiet geschaffen. Nächstes Jahr soll der Ausbau der Betreuungsplätze mit Hochdruck fortgesetzt werden, auch in Kooperation mit freien Kita-Trägern in Arnsberg werden zahlreiche Projekte forciert. Hier eine Übersicht:

1. Bau einer viergruppigen Kita im Stadtteil Neheim

Die Stadt Arnsberg hat das Grundstück im ehemaligen Camp Loquet, auf dem fast 20 Jahre Bauruinen standen, im Jahr 2020 angekauft. Im Herbst 2020 konnten daraufhin die Abrissarbeiten der Bauruinen beginnen. Das Grundstück ist nun u.a. für die Bebauung mit einer viergruppigen Kindertageseinrichtung vorbereitet. Die Planungen für die Kindertageseinrichtung laufen bereits, ein Erbbaurechtsvertrag mit dem Investor für den Bau der Kita ist geschlossen. Baubeginn ist im zweiten Quartal 2021 geplant. Investor, Architekturbüro und zukünftiger Träger der Einrichtung sind bereits gefunden.

2. Erweiterung der Kath. Kita Franz-Stock im Stadtteil Neheim

Der Kath. Kita-Träger plant die Erweiterung seiner Kindertageseinrichtung im Stadtteil Neheim. Erste Planungen liegen bereits vor. Eine Abstimmung der Planung mit dem für die Betriebserlaubnis zuständigen Landesjugendamt ist erfolgt. Die Erweiterung der Kindertageseinrichtung sichert eine temporäre Teilgruppe und schafft zeitgleich zusätzliche Betreuungsplätze.

3. Bauernhofkindergarten in Ainkhausen

Der Bauernhofkindergarten der Familie Tigges ist zunächst für Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren und mit insgesamt 20 Betreuungsplätzen geplant. Eine Betriebserlaubnis durch das Landesjugendamt wurde inzwischen in Aussicht gestellt. Das Baugenehmigungsverfahren läuft. Geplanter Starttermin ist der 1. August 2021.

4. Waldkindergarten

Das Thema Waldkindergarten soll in 2021 angepackt werden. Aktuell wird noch immer an einer möglichen Umsetzung in Wennigloh geplant. Alternative Standorte werden ergänzend geprüft. Erste Planungen sind bereits mit dem Landesjugendamt im Hinblick auf die erforderliche Erteilung einer Betriebserlaubnis abgestimmt.

5. Neubau der Ev. Kindertageseinrichtung Martin-Luther im Stadtteil Arnsberg

Der geplante Neubau in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof in Alt-Arnsberg geht mit einer Erweiterung der bestehenden Ev. Kindertageseinrichtung um zwei zusätzliche Betreuungsgruppen einher. Die Gebäudeplanungen laufen, und die Abstimmung mit dem Landesjugendamt für die erforderliche Betriebserlaubnis schreitet voran.

6. Anbau an die Kath. Kita St. Pius im Stadtteil Arnsberg

Der Anbau an die bestehende Kindertageseinrichtung ermöglicht eine Erweiterung der Kindertageseinrichtung um zwei zusätzliche Betreuungsgruppen. Eine Betriebserlaubnis bei Umsetzung der Planung ist bereits in Aussicht gestellt. Eine Baugenehmigung wurde erteilt.

7. Bau einer dreigruppigen Kita im Stadtteil Rumbeck

Die neue Kita entsteht auf einem Teil des Dorfplatzes in Rumbeck. Die Zuwegung ist über die Straße „Am Sportplatz“ geplant. Auch hier laufen bereits die Planungen für das neue Gebäude. Die Stadt Arnsberg wird einen Teil des Dorfplatzes per Erbbaurechtsvertrag an den Kita-Investor übertragen. Investor, Architekturbüro und zukünftiger Kita Träger sind schon gefunden.

8. Neubau der städtischen Kindertageseinrichtung Rappelkiste im Stadtteil Oeventrop

Der Neubau dieser Kindertageseinrichtung geht mit einer Erweiterung der bestehenden Einrichtung um eine Betreuungsgruppe einher. Die Planungen sind in das Gesamtbauprojekt mit den Bauten Schule und Bürgerzentrum eingepflegt. Sinnvoll ist eine Umsetzung in drei Neubauschritten, hierbei ist der erste Neubau die Kindertageseinrichtung. Baubeginn im Spätherbst 2021 wird angestrebt.

Im nächsten Beitrag geht es um Hoch- und Tiefbauprojekte (städtisch und privat).

Weitere Infos aus Arnsberg und Sundern erhalten Sie kostenlos in unserem Newsletter: https://www.wp.de/staedte/arnsberg/iframe-newsletter-wp-arnsberg-anmeldemaske-id228253283.html