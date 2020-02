Der Umarex-Prozess war ausgelöst worden, weil über Jahre hinweg in diversen kriminellen Milieus in ganz Deutschland Pistolen gefunden worden waren, die illegal auf den Markt gekommen waren und aus dem Hause Umarex stammen mussten.

Umarex verschärfte die Sicherheitsvorkehrungen, was den Neheimer nicht hinderte, weitere zwei Jahre lang Waffenteile zu stehlen. Ihm sei es anfangs, so Richter Daniel Langesberg, im Unternehmen nicht all zu schwer gemacht worden.