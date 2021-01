Voting: Das sind die Preisträger des "Klingenden Advents"

Arnsberg Über ein Voting entschieden unsere Leser/-innen, wer die Preisträger unseres "Klingenden Advents" in Arnsberg und Sundern sein sollen.

Arnsberg/Sundern. Die begeisterte in der Vorweihnachtszeit mehr als 8000 Zuhörer und Nutzer unseres digitalen Adventskonzerts für Arnsberg und Sundern. Rund 20 Chöre, Musikvereine und Musikgruppen beteiligten sich mit ihren You Tube-Videos an diesem Format, das als Alternative zu den vielen sonst so erfreuenden Konzerten auf die Weihnachtszeit einstimmen sollte. Jetzt bestimmten unsere Nutzer/-innen in einem Voting, welche Interpreten die 4x250 Euro Preisgeld der Deutschen Bank gewinnen sollten.

Musikverein Hachen vorne

Im Voting lag der Musikverein Hachen am Ende ganz klar mit 27 Prozent der Stimmen vorne. An die Chöre von Eintracht Bruchhausen - hier beteiligten sich der Kinderchor, der gemischte Chor und der Männerchor - gingen 15 Prozent der Stimmen. Ebenfalls je 250 Euro gewinnen der Frauenchor Allendorf (8%) und die Junge Harmonie Müschede (7%).

+++ Mehr Nachrichten aus Arnsberg, Neheim und Sundern finden Sie auf unserer Stadtseite +++