Volles Haus beim Hüstener Neujahrsempfang

Volles Haus beim Hüstener Neujahrsempfang in der Schützenhalle. Der 33. Neujahrsempfang wurde von der KKV - Ortsgemeinschaft Hüsten (Verband Katholiken in Wirtschaft und Verwaltung) - organisiert.

Begrüßt wurden die Vertreter der 43 Hüstener Vereine vom Vorsitzenden des Heimatkreises „Freiheit Hüsten“, Helmut Melchert. Er machte deutlich, dass von den 10712 Einwohnern (Stand: 30. Juni 2019) in Hüsten mindestens 80 Prozent durch ihre Mitgliedschaft in den Vereinen mit dem Heimatkreis in Verbindung stehen. Es mache ihn daher stolz, dass im 31. Veranstaltungskalender wieder 174 Aktivitäten aufgeführt sind. „Unsere Vereine bewegen etwas in unserem schönen Hüsten“, so Melchert.

Patrick Sensburg ist Festredner

Der KKV-Vorsitzende Ulrich Betkerowitz betonte, dass die Hüstener Ortsgemeinschaft ihren 70. Geburtstag feiert. Mit ihren 250 Mitgliedern sei sie die größte KKV-Gemeinschaft im Bundesverband. „Unsere Veranstaltungen sind aber nicht nur für Vereinsmitglieder. Ich lade alle Interessenten herzlich ein“, betonte Betkerowitz.

Festredner Patrick Sensburg, der nicht nur CDU-MdB ist, sondern auch stellvertretender Vorsitzender des KKV-Bundesverbandes, hatte einige Themen mitgebracht, unter anderen: „Jeder hat das Recht auf Unerreichbarkeit“. Dabei kamen der verkaufsoffene Sonntag zur Sprache und die ständige mobile Erreichbarkeit.

„Sie informieren sich in sozialen Netzwerken mit schlecht recherchierten Nachrichten“

Zu Wirtschaft und Politik thematisierte er, dass auch sauerländische Familienunternehmen von Dritt-Investoren übernommen würden und dass es der überwiegenden Bevölkerung an wahren Informationen fehle.

„Sie informieren sich in sozialen Netzwerken mit schlecht recherchierten Nachrichten. Sie werden orientierungslos. Man muss vom Ihr wieder zum Wir kommen.“

Schon 1000 Unterschriften für den Erhalt des Parkplatzes am Ludgeriplatz

Bei einigen Vereinen war der Parkplatz am Ludgeriplatz ein Thema. „Wir haben jetzt 1000 Unterschriften für den Erhalt des Parkplatzes gesammelt“, verriet Rupert Schulte. Die Hälfte des Ludgeriplatzes soll mit einem neuen Feuerwehr-Gerätehaus bebaut werden, die andere Hälfte dient der Ein- und Ausfahrt. (wir berichteten).

Die gesammelten Unterschriften werden an Arnsbergs Bürgermeister Ralf-Paul Bittner übergeben. „Unsere letzte Prüfung ergab, dass an einem Tag zwischen 9 und 17 Uhr knapp 400 Fahrzeuge dort geparkt haben“, so Schulte.

SPD-Ratsmitglied Andreas Posta: Nochmals zusammensetzen

Selbst die Volksbank Sauerland unterstütze die Aktion. „Es gibt kein Ersatz für die Parkfläche. Einige Geschäftsleute deuteten schon an, dass sie ihre Mietverträge nicht verlängern, wenn der Parkplatz wegfällt. Wir brauchen den Parkplatz für die umliegenden Geschäfte, Ärzte und Banken. Es ist der einzige öffentliche Parkplatz“, so Schulte.

SPD-Ratsmitglied Andreas Posta bedauerte: „Das ganze Thema ist meiner Meinung nach nicht richtig diskutiert worden. Gibt es andere Alternativen? Der Standort an der Polizei war ja schnell vom Tisch. Man sollte sich nochmals zusammensetzen und ergebnisoffen über das Thema sprechen.“

Wie man hörte, soll die Feuerwehr bereits schon vor ein paar Jahren den Standort an der Cäcilienstraße abgelehnt haben. Hinter vorgehaltener Hand hieß es, dass bei einem neuen Standort das gesellige Beisammensein bezüglich des Fördervereins verloren gehe.