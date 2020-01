Hüsten. Bei einem Unfall auf der Arnsberger Straße in Hüsten am Samstagmittag wurden vier Menschen leicht verletzt.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Vier leicht Verletzte nach Auffahrunfall in Hüsten

Am Samstag um 12.55 Uhr hielt eine 25-jährige Frau aus Arnsberg ihren Pkw in der Arnsberger Straße an, um einem Linienbus das Einfahren in den fließenden Verkehr zu ermöglichen. Während ein nachfolgender 22-jähriger Pkw-Fahrer aus Arnsberg abbremste, fuhr eine 45-jährige Pkw-Fahrerin aus Arnsberg dem mittleren Fahrzeug auf und schob dieses gegen das Fahrzeug der 25-Jährigen. Diese, ihre dreijährige Tochter sowie die Fahrerin des auffahrenden Autos und ihre Beifahrerin (17) wurden leicht verletzt. Es entstand nach ersten Schätzungen Sachschaden in Höhe von ca. 8000 Euro. Die Arnsberger Straße blieb für ca. 45 Minuten gesperrt.