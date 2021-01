Viele Teilnehmer: Impfung im Seniorenzentrum "Bremers Park"

Eine hohe Beteiligung von Bewohnern und Mitarbeitern gab es bei der Corona-Schutzimpfung im Seniorenzentrum "Bremers Park" in Neheim.

Neheim. Das Gesundheits- und Seniorenzentrum Bremers Park in Neheim gehört zu den ersten Pflegezentren im Arnsberger Stadtgebiet, in denen Ärzte Coronaschutz-Impfungen vornehmen. Im Haus "Bremers Park" war es am Samstag, 2. Januar, so weit. "Es gab eine hohe Impfbereitschaft", erklärt Thorsten Vlatten, geschäftsführender Gesellschafter der Einrichtung, im Gespräch mit der Westfalenpost. 92 Prozent der 78 Bewohner sowie 82 Prozent der 91 Mitarbeiter haben sich am Samstag gegen eine Covid-19-Infektion impfen lassen. Die erste Impfung war damit im Gesundheits- und Seniorenzentrum abgeschlossen, die Impfaktion verlief ohne Probleme. In drei Wochen folgt die 2. Impfung.

Erheblicher Vorbereitungs-Aufwand

Vlatten berichtet, dass die Impfung erheblichen Vorbereitungs-Aufwand erforderte. Insbesondere musste mit den Betreuern von Demenz-Kranken abgestimmt werden, ob eine Impfung erfolgen kann. Die Tatsache, dass sich nicht alle Einrichtungs-Mitarbeiter impfen ließen, respektiert Vlatten. Denn es gebe auch Impfunverträglichkeiten. Auch gelte natürlich der Grundsatz der Freiwilligkeit für eine Impfteilnahme auch fürs Pflegepersonal.

Auch Thorsten Vlatten hat sich impfen lassen und hat ein Foto davon am Samstag in seinen WhatsApp-Status gestellt. "Damit will ich dafür werben, dass sich möglichst viele Menschen impfen lassen", meint er abschließend.