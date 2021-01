Verbraucherzentrale Arnsberg mit Tipps zu „Click & Collect“

Arnsberg/Sundern. Damit nach dem Bestellen im Netz beim Abholen der Ware im Geschäft nichts schief geht und der Kunde immer auf der sicheren Seite ist.

Ein Buch im Internet bestellen und örtlich bei der Buchhandlung abholen. Oder einen Akkuschrauber im Baumarkt reservieren und beim Abholen bezahlen: Vor allem durch die Corona-Pandemie ist der „Click & Collect“-Kauf beliebt geworden.

Doch welche Art von Vertrag schließe ich dabei ab? Und wie steht es um das bei Online-Käufen bekannte Widerrufsrecht? Petra Golly, Leiterin der Arnsberger Beratungsstelle

der Verbraucherzentrale NRW, hat dafür nun die wichtigsten Eckdaten der neuen

Verkaufsform zusammengestellt. Hier ein Überblick:

Kein Widerrufsrecht bei einer endgültigen Kaufentscheidung erst beim Abholen

- Widerrufs- und Rückgaberecht: Wird das Produkt auf einer entsprechenden Internetseite - zum Beispiel Online-Shop oder Auktionsplattform - erworben, gilt das für Onlinekäufe übliche 14-tägige Widerrufsrecht. Die weiteren Umstände des Vertragsschlusses wie beispielsweise die Abholung im Laden oder auch die Bezahlart spielen laut Golly keine Rolle.

Aber: Falle die endgültige Kaufentscheidung erst bei der Abholung, bestehe kein Widerrufsrecht. Dies sei beispielsweise der Fall, wenn die Ware

über die Internetseite nur reserviert und die endgültige Kaufentscheidung vor Ort getroffen werde.

Der Widerruf müsse gegenüber dem Vertragspartner am besten per E-Mail, Fax oder Brief erklärt werden. Die bestellte Ware einfach nicht abzuholen

oder zurückzusenden, gelte nicht als Widerruf.

Auch bei der Rücksendung oder Rückgabe muss man auf die Regeln beachten

- Rückgabe oder Rücksendung: Sollte der Kunde nach einem „Click & Collect“-Kauf von seinem Widerrufsrecht rechtmäßig Gebrauch machen, braucht er die Ware nicht zurückzusenden, sondern kann sie nach Ansicht der Verbraucherzentrale am „Collect“-Ort, also im Laden, auch wieder abgeben.

Alternativ sei es aber auch möglich, das Produkt per Paketdienst wieder zurückzusenden. Die Kosten der Rücksendung trage dann grundsätzlich jedoch der Kunde – es sei denn, der Händler biete an, die Rücksendekosten zu übernehmen. Dieser bleibe auch dann auf den Kosten sitzen, wenn er vor Vertragsschluss nicht darüber informiert habe, dass Kunden die Kosten einer Rücksendung selbst zahlen müssten.

Verbraucherzentrale gibt Hilfestellung

Informationen und rechtliche Hilfestellungen zu akuten Verbraucherfragen gibt die örtliche Beratungsstellen der Verbraucherzentrale NRW in Arnsberg zur Zeit ausschließlich telefonisch unter 02932-5109701 oder per E-Mail an arnsberg@verbraucherzentrale.nrw.

Kontaktdaten dazu finden sich online unter www.verbraucherzentrale.nrw/arnsberg. Hilfreiche Hinweise rund um weitere Corona-Fragen im Verbraucheralltag gibt es unter

www.verbraucherzentrale.nrw/corona.

+++ Mehr Nachrichten aus Arnsberg, Neheim und Sundern finden Sie auf unserer Stadtseite +++