Veranstaltungsreihe zur ökologischen Nachhaltigkeit

In der Reihe „Was tun!? - Veranstaltungen zur ökologischen Nachhaltigkeit“ macht die Volkshochschule in Sundern und in Arnsberg insgesamt 19 Angebote. Hierzu gehören Workshops, Webinare und Exkursionen.

Bei den Angeboten gibt es fünf Themenfelder: Nachhaltigkeit in der Architektur, Konsum und Lebensstil, Energiestammtisch, Exkursionen und Besichtigungen und zum Abschluss die Einladung zum Besuch des Nachhaltigkeitsfestivals „Schlabberkappes“, das am 13. Juni von 11 bis 22 Uhr auf der Arnsberger Festwiese an der Promenade stattfindet.

Anmeldungen für Workshops, Webinare und Exkursionen nimmt die VHS persönlich, telefonisch oder schriftlich entgegen. Der Kontakt läuft über die Geschäftsstellen oder per Internet. Weitere Infos: www.vhs-arnsberg-sundern.de