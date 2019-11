Unicef-Umfrage in Arnsberg: Jugend setzt auf Mitspracherecht

Von wegen „Politik-Verdrossenheit“: Zahlreiche junge Menschen möchten vor Ort bei politischen Entscheidungen mitreden! Das jedenfalls hat die Kinderrechte-Umfrage von Unicef in Arnsberg ergeben. 36 Prozent der befragten Kinder und Jugendlichen wünschen sich mehr Gestaltungsmöglichkeiten; das Problem: Nur 21 Prozent der Befragten haben das Gefühl, dass sie auch die Möglichkeit dazu haben. Vor allem bei der Gestaltung von Freizeitangeboten würde der Nachwuchs gerne mitmischen. Bei der Bewertung der Spiel-, Sport- und Freizeitangebote in Arnsberg benoten die Mädchen und Jungen das Angebot mit „befriedigend“. Besonders die Sauberkeit der Spiel-/Sport­plätze sei verbesserungswürdig...

Arnsberg Alle UN-Mitgliedsstaaten machen mit – nur die USA nicht Die Bezeichnung Kinderrechtskonvention meint das Übereinkommen über die Rechte des Kindes (Convention on the Rights of the Child, CRC) ist das wichtigste internationale Menschenrechtsinstrumentarium für Kinder. Die Kinderrechtskonvention wurde am 20. November 1989 von den Vereinten Nationen verabschiedet. Bis auf die USA haben alle UN-Mitgliedsstaaten die Konvention ratifiziert, Info: www.kinderrechtskonvention.info/

Hintergrund: An der Unicef-Umfrage „My place, my rights – jetzt rede ich!“ nahmen von Mai bis September deutschlandweit etwa 12.000 Heranwachsende teil; gaben ausführlich darüber Auskunft, wie sie ihre Rechte umgesetzt sehen. Aus Anlass des 30. Geburtstags der UN-Kinderrechtskonvention, der in dieser Woche gefeiert wurde, präsentierte die „Arbeitsgruppe Sauerland“ des Kinderhilfswerks die lokalen Ergebnisse – und diskutierte darüber mit Arnsbergs Bürgermeister Ralf Bittner. Weitere Kernaussagen:

52 Prozent der teilnehmenden Mädchen und Jungen aus Arnsberg wollen in ihrer Schule gerne mehr mitbestimmen. Bislang können Schüler nur Klassensprecher bestimmen, haben kaum Einfluss auf Unterrichtsinhalte. Auch bei der Zusammenstellung des Essenangebots in Schulen fehle Mitbestimmung. 22 Prozent der Befragten antworteten auf die Frage, ob sie sich an ihrer Schule sicher vor Gewalt fühlen mit „Nein“ – 21 Prozent mit „weiß nicht“; Tenor: Die Präsenz einer Vertrauensperson an der Schule führe dazu, dass sich die Kinder und Jugendlichen sicherer fühlen.

22 Prozent der Umfrageteilnehmer sind schon einmal in der Schule oder auf dem Schulweg gemobbt worden, insbesondere Jugendliche im Alter zwischen 16 und 17 Jahren machen diese negative Erfahrung.

Viele Themen diskutiert

Im Gespräch mit Schülern beider „Alt-Arnsberger“ Gymnasien sah sich Ralf Bittner dann mit einer Vielfalt an Themen konfrontiert: Von „Unzulänglichkeiten“ bei verfügbaren öffentlichen Verkehrsmitteln über mangelnde Auswahlmöglichkeit an Schulfächern mit praktischerem Bezug zu Alltagsthemen wie wirtschaftliches/soziales Verhalten, Gesundheit, Umwelt und Nachhaltigkeit bis hin zum Existenzkampf vieler kleinerer Wirtschaftsbetriebe spannte sich der Bogen.

Der Verwaltungschef gab zu bedenken, dass viele dieser Probleme weder von der Stadt noch von ihm persönlich unmittelbar beeinflusst werden können – signalisierte aber deutlich Verständnis für die Wünsche der Jugendlichen nach mehr Information und Mitsprache: Er sei offen für die Einrichtung einer Sprechstunde für Jugendliche – und sei auch dem Gedanken der Einrichtung eines Jugendparlaments für Arnsberg nicht abgeneigt, so Ralf Bittner.