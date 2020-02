Umarex-Prozess: Worte der Reue vor dem Urteilsspruch

Die Strafkammer des Landgerichts Arnsberg unter Leitung des Vorsitzenden Richters Daniel Langesberg hat sich in diesen Minuten zurückgezogen, um sich über die ab Mittag erwarteten Urteilssprüche im sogenannten „Umarex“-Prozess kommen. In ihren „letzten Worten“ hatten sich die Angeklagten allesamt reuig gezeigt. Hintergrund des Verfahrens gegen fünf Angeklagte ist ein Waffenhandel, an dessen Ausgangspunkt ein 47-jähriger Neheimer stand, der als Mitarbeiter des Arnsberger Waffenproduzenten Umarex während der Arbeitszeit Teile entwendete, daraus mehr als 70 Pistolen montierte und diese über einen ebenfalls angeklagten Mendener Zwischenhändler auf den Markt brachte.

„Hätte ich drüber nachgedacht….!“

„Hätte ich darüber nachgedacht, was passiert, hätte ich das nie gemacht“, sagt der Neheimer Portugiese V.. Er bat um Entschuldigung für seine Tat und äußerte die Hoffnung, dass er „wenn ich wieder raus bin, eine Arbeit finde und zu meiner Familie zurück kann“. Für den Neheimer Hauptangeklagten forderte Staatsanwalt Thomas Schmelzer im Plädoyer vor zwei Wochen allerdings für einen schweren Fall von Diebstahl, dem Dauerbesitz und Überlassen und Handel mit Waffen eine Haftstrafe von vier Jahren und 10 Monaten. Die Verteidigung hält so vier Jahre Haft für V. für angemessen.

Ein 26-jähriger Hagener Zwischenhändler A. bat das Gericht, ihm noch eine Bewährungschance zu geben. „In der Untersuchungshaft habe ich erst meinen Kopf wieder angeschaltet“, sagte er am Morgen vor Gericht. Er wolle jetzt eine geregeltes Leben führen. Ein anderer Hagener Zwischenhändler und Abnehmer B. hielt sich kürzer und wollte dem Schlusswort seiner Verteidigung nichts hinzufügen.

Bitten um Entschuldigung

Der Mendener Zwischenhändler H. (27) sollte nach Sicht der Staatsanwaltschaft zu vier Jahren Haft verurteilt werden, weil er „die Nachfrage geschaffen“ und den „kriminellen Zugang aufgemacht“ habe. Auch er äusserte Bedauern und bat seine Familie und Frau um Entschuldigung. Die Verteidigung hatte auf eine Strafe von zwei Jahren auf Bewährung plädiert.

Ein 26-jähriger Hagener, der im Rahmen der Ermittlungen aufgefallen war und bei dem 7 Kilo Marihuana, Waffen und 50.000 Euro Bargeld gefunden worden waren, hat die höchsten Strafen zu erwarten. Er wandte sich in seinem Schlusswort an seine Familie und bat um Entschuldigung für das „peinliche Verfahren“, das der Prozess für diese mitbrachte, und dafür, dass er Frau und Kind „allein gelassen“ habe. Während er dies sagte, saßen Teile der Familie schluchzend in den Zuschauerreihen des Saals. Bei im Vorfeld genannten Strafmaßen von rund fünf Jahren war bei ihm auch die Option eines im Erfolgsfalle verkürzten Maßregelvollzugs mit einer Drogenentzugstherapie diskutiert worden.

Das Verfahren wird am Mittag fortgesetzt.