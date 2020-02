Zwei Taten Tür aufgehebelt: Einbrecher am Klee-Weg in Sundern

Sundern. Durch Aufhebeln einer Terrassentür gelangten Einbrecher in ein Einfamilienhaus am Klee-Weg in Sundern.

Am Freitagabend kam es am Klee-Weg zu zwei Einbrüchen. Laut Polizei hebelten bislang unbekannte Täter eine Terrassentür eines Einfamilienhauses auf und gelangten so ins Innere. Dort durchsuchten sie die Räume nach Wertgegenständen. Zur Beute können noch keine Angaben gemacht werden. Bei einem weiteren Einfamilienhaus in der Nachbarschaft wurde versucht, eine Balkontür aufzuhebeln. Der Versuch scheiterte jedoch.

Hinweise an die Polizei Sundern unter