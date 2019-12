Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Trotz Hebesatzsenkung: Kommunen zahlen drauf

Trotz der deutlichen Senkung des Hebesatzes der Kreisumlage für 2020 (minus 0,85 Prozentpunkte) müssen neun der zwölf Kommunen des Hochsauerlandkreises kommendes Jahr tiefer in die Tasche greifen.

Grund dafür sind die unterschiedlich hohen Steuereinnahmen im laufenden Jahr, die in die Bemessungsgrundlage einfließen. Städte und Kommunen, in denen es 2019 finanziell „gebrummt“ hat, zahlen trotz niedrigerem Hebesatz 2020 real mehr Geld (Details dazu in der Tabelle unten).

Hintergrund dazu: Zur Deckung des Finanzbedarfs können Kreise eine Kreisumlage von den kreisangehörigen Städten/Gemeinden erheben. Sie berechnet sich aus der Steuerkraft und den Schlüsselzuweisungen der Kommunen. Von dieser Umlagegrundlage wird ein bestimmter von-Hundert-Satz (Hebesatz) als Kreisumlage

definiert.