Herdringen. Der Tough Mudder in Herdringen nimmt wieder Anmeldungen an. Die europäische Gesellschaft des Eventveranstalters hat die Arbeit wieder aufgenommen.

Das Anmeldeportal für den Tough Mudder in Herdringen ist offenbar wieder geöffnet. Im Rahmen eines Insolvenz- und Übernahmeverfahrens durch den US-Konkurrenten Spartan ruhte der Tough Mudder-Betrieb seit Ende des Jahren 2019. Die Veranstaltung stand auf der Kippe.

Englischsprachigen Medienberichten zufolge seinen die Mitarbeiter der europäischen Niederlassung von Tough Mudder am Montag wieder an die Arbeit zurückgekehrt, nachdem Michael Solomons und Andrew Pear von den Spezialisten für Restrukturierung, Sanierung und Insolvenz, BM Advisory LLP, zu gemeinsamen Verwaltern des Geschäfts ernannt wurden. Das in den USA ansässige Unternehmen Tough Mudder und sein in Großbritannien ansässiges europäisches Unternehmen seien nun Gegenstand eines parallelen Insolvenzverfahrens, nachdem eine Pattsituation zwischen den Mitbegründern des Unternehmens, Will Dean und Guy Livingstone, und seinem größten Kreditgeber Active Networks die Einstellung des Handels veranlasst hatte.

Siebenstelliges Angebot

Spartan Race als einstiger Mitbewerber habe im November letzten Jahres ein siebenstelliges Angebot für Tough Mudder gemacht und sich offenbar einverstanden erklärt, die Handelsschulden aller Tough Mudder-Unternehmen zu übernehmen. Die Meinungsverschiedenheit über den Verkauf führten jedoch zum Stillstand, der erst vor wenigen Tagen beendet wurde.

Die Ernennung der britischen Administratoren erfolgt nur wenige Tage, nachdem der Richter, der das Insolvenzverfahren gegen den US-Flügel des Unternehmens leitet, am 24. Januar eine Anordnung zur Ernennung eines Chapter 11-Treuhänders getroffen habe, schreibt die Plattform „Australasian Leasure“. Die Administratoren von BM Advisory hätten den Betrieb des europäischen Flügels (Tough Mudder Ltd) wieder aufgenommen, der eine eigenständige rechtliche Einheit darstellt, um das Unternehmen und seine Vermögenswerte, einschließlich der hundertprozentigen deutschen Tochtergesellschaft, zu veräußern. Spartan Race habe demnach den Verwaltungsprozess der europäischen Tochtergesellschaft mit den erforderlichen Mitteln unterstützt, um den Handel wieder aufzunehmen.

Das ist nun offenbar passiert. Die Online-Anmeldefenster auf der Tough-Mudder-Seite sind wieder geöffnet.