Tim Breuner führt jetzt den SPD-Stadtverband Arnsberg

Arnsberg. Er folgt damit auf Tobias Krätzig, der sein Amt aus beruflichen Gründen aufgegeben hatte. Anna Lena Brand ist nun stellvertretende Vorsitzende.

Der SPD-Stadtverband hat sich neu aufgestellt. Das war nach dem beruflich bedingten Rücktritt des Vorsitzenden Tobias Krätzig nötig geworden. Einziger Kandidat für das Amt war der bisherige stellv. Vorsitzende Tim Breuner, der die Partei in der Zwischenzeit kommissarisch geführt hatte und der in der am Samstag anberaumten Versammlung alle Stimmen auf sich vereinen konnte.

In seinem Rechenschaftsbericht dankte Breuner Tobias Krätzig noch einmal ausdrücklich für die in den letzten, nicht immer einfachen Jahren geleistete Arbeit. Dies gelte insbesondere für den Bürgermeisterwahlkampf 2017/18.

SPD zieht mit frischen Ideen in das Jahr der Kommunalwahl

Die politische Landschaft, so Breuner, habe sich jedoch auch in Arnsberg vor dem Hintergrund der Klimadebatte und dem Aufstieg der Fridays for Future-Bewegung verändert, wie an den Ergebnissen der Europawahl gut abzulesen sei.

Dies sei aber kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken. Vielmehr gehe die Partei hochmotiviert mit frischen Ideen und Personal in das Jahr der Kommunalwahl. Dazu gehörten auch die Modernisierung und Straffung der internen Entscheidungsabläufe. Thematisch will sich die SPD auf die Themen konzentrieren, die den Menschen unter den Nägeln brennen.

Für Breuner rückte Anna Lena Brandt als stellv. Vorsitzende nach, der wiederum Markus Prachtel als Pressereferent nachfolgte.