Tauchunfall im Sorpesee: Todesursache steht fest

Der am vergangenen Dienstag - wie berichtet - in der Sorpe tödlich verunglückte Taucher ist an zu hohen Druck auf der Lunge verstorben. Dies, so die Kreispolizeibehörde Meschede auf Anfrage, habe die Obduktion ergeben.

Das Tauchgerät wird nun nach möglichem technischen Defekt untersucht

Nun werde im nächsten Schritt das Tauchgerät des 65-jährigen Mannes aus Witten untersucht, ob möglicherweise ein technischer Defekt das tragische Unglück verursacht haben könnte. Der 65-Jährige war zum Unglückszeitpunkt in einer gemeinsam tauchenden dreiköpfigen Gruppe unterwegs.