Tanz auf allen Etagen

Neheim. Musik, Kultur, Genuss und Menschen - von Samstag auf Sonntag fand im „Kunst-Werk“ an der Möhnestraße zum achten Mal die Kulturveranstaltung „Übernacht“ statt, die auch diesmal ihrem Namen alle Ehre gemacht hat: Denn auch nach acht Stunden spannender Unterhaltung herrschte immer noch Betrieb im Kreativhaus.

Die Rechnung der Veranstalter ist aufgegangen, zumindest wenn Besucherzahlen und Ablauf der Veranstaltung betrachtet werden: Rund 750 zahlende Besucher waren in der Nacht von Samstag auf Sonntag Gäste. Erfüllt hat sich auch das Ziel der Organisatoren aus dem Haus, ein rundes Kultur-Programm zu bieten, das ohne Druck und die Angst, etwas im Haus zu verpassen, von allen in vollen Zügen genossen werden konnte.

Auf allen Etagen

Live-Musik und kulinarische Leckerbissen wurden auf allen drei Etagen geboten und mit Blick auf die Musik so getaktet, dass im Programm in mehreren Sets der Bands mit großzügigen Pausen gearbeitet wurde. In denen bestand dann die Chance, in die Atmosphäre im Haus einzutauchen und sich vor Bildern, Fotos, Skulpturen und Installationen auszutauschen.„Wir sind mit dem Verlauf des Abends sehr zufrieden und bekommen das von den Besuchern auch gespiegelt“, zog Mit-Organisator Christoph Meinschäfer zu später Stunde ein erstes Resümee des Abends und der Nacht.

Experimente haben von der Russen- bis zur Silent-Disco schon immer einen Teil der Angebote zur „Übernacht“ ausgemacht. Und so war es in diesem Jahr die „Wohnzimmerkonzerte“ mit Timo Scharf und Jan Röttger, von denen das erste schon früh am Abend sein Publikum fand. Abgeschirmt vom Hauptprogramm auf großen Flächen fanden die Besucher mit Teppich, Sofa und Sessel eine entspannte Atmosphäre, bei der sie den Singer-Songwritern und ihren Späßen und kleinen Pannen ganz nahe sein konnten. Der Zutritt war nur kurz vor dem Konzert möglich, so dass es für alle ein einmalig ungestörter Musikgenuss wurde, der viel Beifall und Jubel bekam.

Vanilla Boat Crwe ganz oben

Ganz nach der Absicht der Veranstalter spielte in der dritten Etage die „Vanilla Boat Crew“ im Atelier von Manuel Quero. Handgemachte Musik von den „Eiflers“ überzeugte mit frischen und bekannten Stücken, die ein Publikum zu Füßen der Musiker in seinen Bann zog. Zum dritten Set wurde die Musik schneller, und das Publikum ließ sich zum Tanzen motivieren.

In der gesamten Werkstattgalerie „Der Bogen“ standen die Ateliers der Künstler offen, und Besucher konnte die Werke aus der Jahresausstellung „Tatort“ betrachten. Viel Applaus gab es in der 3. Etage auch für die Tanzperformance der Atelierpaten Ida Eickel und Lea Müller, die sich mit ihrer speziellen Show durch das Haus tanzten. Mit der „Übernacht“ gab es zudem auch die gesamte Bandbreite von Kunst und Kreativität im „Kunst-Werk“ zu sehen. Großes Interesse fand die aktuelle Ausstellung von Künstlerin Astrid Breuer, die sich unter dem Titel „Sheroes“ dem Wirken großer Frauen in Geschichte und Gegenwart widmet. Im Fotostudio von Christoph Meinschäfer zeigten Greta Verlage, Jonas Carstens und Moses M. ihr Fotoarbeiten aus den letzten Monaten.

Austausch überall möglich

Dabei wurde die „Übernacht“ wieder zum Treffpunkt für Austausch und Meinungen.„Es ist toll zu sehen,

was hier aus der eigenen Produktion der Künstler und Kreativen im Haus gezeigt und präsentiert wird“, würdigte Klaus Kaiser, Parlamentarischer Staatssekretär. Das Angebot könne mit Veranstaltungen in Großstädten locker mithalten und bewahre sich dabei doch das Besondere. Für dieses wichtige Aushängeschild kulturellen Schaffens in Arnsberg, das weiter über die Grenzen der Stadt hinaus strahle, seien Mittel aus der regionalen Kulturförderung mehr als angemessen, so Kaiser.

Viele Besucher, die noch nie dabei waren, zeigen sich von der Vielfalt und dem Charme des alten Fabrikgebäudes hingerissen. Dem Kulturgenuss folgte dann Tanz und Party im Forum des Fotostudios. Zwei DJs legten ihre Musik auf.