Sundernerin erfüllt sich mit Hunde-Tagesstätte einen Traum

Sundern. Jessica Blauth schmeißt ihr Lehramts-Studium und wird Hundetrainerin. In der Corona-Krise ist ihre Hilfe besonders gefragt.

Der Lockdown ist in der Hunde-Tagesstätte von Jessica Blauth kaum zu spüren. Im „Wohnzimmer“ tummeln sich die Vierbeiner um sie herum und warten schwanzwedelnd auf den nächsten Spaziergang. Ihre Frauchen und Herrchen geben die Tiere morgens kontaktlos an der Tür ab und holen sie nachmittags auf dem Hundeplatz wieder ab.

Für ihre Arbeit mit den Hunden hat Jessica Blauth vor einigen Jahren ihr Lehramtsstudium in Paderborn abgebrochen. „Ich habe es noch keine Sekunde bereut, es ist mein absoluter Traum“, sagt die 31-Jährige. Der Auslöser war Hündin Dala – sie kam als Straßenhund aus Spanien ins Paderborner Tierheim, wo Blauth sich neben dem Studium ehrenamtlich engagierte. Die Studentin verliebte sich sofort in die gepunktete Hündin und nahm sie bei sich auf. „Dieser Hund ist zugleich das Schlimmste und das Beste, was mir je passiert ist“, sagt Blauth.

Hündin Dala verändert ein ganzes Leben

Die Straßenhündin sah damals gar nicht ein, warum sie sich auf einmal auf einen Menschen verlassen sollte. Sie war ständig auf Futtersuche, durchwühlte Tag und Nacht die Studenten-WG, schnappte Essen direkt von der Gabel, biss zweimal sogar Menschen. Das Duo flog aus zwei Hundeschulen, bis Blauth sich selbst zur Hundetrainerin ausbilden ließ mit Unterstützung von Freunden und Familie alles gab, damit Dala bei ihr bleiben konnte. „Wenn Dala nicht wäre, wäre ich jetzt wahrscheinlich verbeamtete Lehrerin“, meint Blauth. Doch mit ihrem jetzigen Weg sei sie viel glücklicher.

Die eigenen Hündinnen Dala und Lia sind immer an ihrer Seite, hinzu kommen jeden Tag mehrere fremde Hunde, deren Besitzer sie meist vor der Arbeit bringen. Ihr „Wohnzimmer“ haben Hunde und Tages-Frauchen in einer früheren Fabrikhalle auf dem Areal in der Silmecke 47, zum Betrieb gehört aber auch ein Hundeplatz. Und auch Spaziergänge im Wald gehören zum Programm in der „HuTa“, der Hunde-Tagesstätte. Dabei kann Blauth auch Corona mal eine Weile vergessen.

Mehr Welpen im Training

Ihr zweites Standbein – die Hundeschule – muss Jessica Blauth aktuell ruhen lassen. Das Training ist während des Lockdowns nicht erlaubt. Dabei wäre es derzeit besonders nötig, denn auch Blauth stellt fest, dass viele während der Corona-Pandemie auf den Hund gekommen sind. „Ich hatte noch nie so viele Welpen in der Hundeschule wie 2020“, sagt sie. In dieser prägenden Phase sei das Training im geschützten Rahmen eigentlich besonders wichtig, doch derzeit eben nicht möglich. Per Messenger und Co. ist sie zwar mit den Hundebesitzern in Kontakt, die Hundeschule vor Ort könne das aber nicht ersetzen.

Grundsätzlich findet Blauth es nicht verwerflich, sich in der Pandemie einen Hund anzuschaffen – wenn bedacht und sichergestellt werde, dass er auch in den Jahren nach Corona und Homeoffice noch gut versorgt sei. Wer bisher keine oder wenig Erfahrung als Hundebesitzer habe, könne sich in fast jeder Hundeschule auch vor dem Kauf beraten lassen, welcher Hund beziehungsweise welche Rasse zum Menschen und seinem Alltag passen. Schließlich haben die Rassen einen unterschiedlichen Bewegungsdrang und einen verschieden ausgeprägten Jagdinstinkt.

Und sobald wieder möglich, empfiehlt Blauth allen Welpenbesitzern das Training in der Hundeschule. „Das Wichtigste sind Regeln, Strukturen und Konsequenz“, sagt sie. Vor allem in den ersten Lebensmonaten, aber auch darüber hinaus. „Hunde sind nie fertig, die Entwicklung geht immer weiter.“ Und dass sich Marotten im Notfall und mit viel Mühe auch wieder in den Griff bekommen lassen, dafür ist ihre Hündin Dala das beste Beispiel.

