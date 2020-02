Sundern: Schreiben als Weg zu mehr Achtsamkeit im Leben

Stockum. In der „Schreibbar“ in Stockum lehrt Beatrix Schulte freies Schreiben. Sie sieht darin für jeden eine Möglichkeit, sich selbst näher zu kommen.

Notizheft und Bleistift sind treue Begleiter im Leben von Beatrix Schulte. Die Autorin und Heilpraktikerin bringt in ihren Kursen auch anderen Menschen bei, ihre Gedanken zu Papier zu bringen. Ein Plädoyer für die Kraft des Schreibens.

Wer zum ersten Mal in ihre „Schreibbar“ im Stockumer Berghaus kommt, den ermutigt Beatrix Schulte gerne zum freien Schreiben. Bei der Übung nimmt man ein Blatt Papier und einen Stift zur Hand, stellt eventuell einen Wecker auf zehn Minuten und schreibt alles auf, was einem während dieser Zeit in den Sinn kommt. „Das Wichtigste ist, einfach drauf los zu schreiben und wenigstens zum Blatt Papier ehrlich zu sein“, sagt Schulte.

Ganz im Moment aufgehen

Häufig erlebt sie, dass Menschen zunächst Hemmungen haben. Es kommen Gedanken auf wie: Wird jemand meinen Text lesen? Was soll ich überhaupt schreiben? Ist meine Wortwahl gut genug? Wer diese Sorgen und Zweifel nicht beiseite schieben kann, darf auch sie zu Papier bringen. Hauptsache erst einmal in den Schreibprozess kommen, lautet die Devise.

Arnsberg Buch „Die Seelenfeder“ Beatrix Schulte hat als Autorin und Lektorin für verschiedene Verlage gearbeitet und unter anderem das Buch „Die Seelenfeder“ über das Schreiben veröffentlicht. Die 50-Jährige bietet Kurse über ihre „Schreibbar“ in Stockum an, leitet Workshops in der Grundschule und kooperiert mit der Bücherei. Mehr Informationen und Kontaktmöglichkeiten unter www.meine-schreibbar.de

Aus dem freien Schreiben könne viel Unerwartetes entstehen, sagt Beatrix Schulte – Gefühle und Erkenntnisse über das eigene Leben kämen oft zum Vorschein, aber auch Kreativität. Schon oft habe sie erlebt, dass aus den zunächst unreflektiert runtergeschriebenen Gedanken später Gedichte entstehen. Doch wer zum Schreiben zu ihr in die Akademie für Kunst und Kultur kommt, muss keinesfalls der nächste Proust oder Shakespeare werden wollen.

„Es geht nicht um großes literarisches Schreiben, sondern um die Auseinandersetzung mit sich selbst“, sagt Schulte. Schon Grundschülern legt sie nahe, Tagebuch zu schreiben oder auch Briefe an imaginäre Personen. So möchte sie ihnen eine Strategie mit auf den Lebensweg geben, um auch in turbulenten Zeiten zu reflektieren und zur Ruhe zu kommen. Denn das Aufschreiben der eigenen Gefühle und Gedanken sei eine gute Achtsamkeitsübung. „Im Moment des Schreibens ist man wie bei allen anderen Kunstformen ganz im Moment und ganz bei sich.“

Roter Faden in der eigenen Biografie

Später im Leben haben viele Menschen das Bedürfnis, zurückzublicken, einzuordnen, Schlüsse zu ziehen. Dabei soll das biografische Schreiben helfen. „Im biografischen Schreiben setzt man sich mit der eigenen Geschichte auseinander“, erklärt Schulte. „Es geht darum, einen roten Faden im eigenen Leben zu finden und anzuerkennen, dass auch Niederlagen und schwierige Zeiten dazugehören.“

Wer die eigene Biografie aufschreiben möchte, egal ob nur für sich selbst oder zum Nachlesen für Kinder und Enkel, der solle am besten nicht vorne beginnen, sondern mit besonderen Momenten und besonders einprägsamen Erlebnissen, rät Schulte. Die könne man anschließend zu einem Ganzen zusammensetzen – oder aber direkt beim Ende anfangen, bei der Aussage, die man über das eigene Leben treffen möchte.

Egal in welchem Alter, in welcher Lebenssituation und Stimmung, Schreiben kann befreiend und beruhigend wirken, diese Botschaft ist Beatrix Schulte wichtig. Sie rät jedem dazu, es einmal auszuprobieren – auf den Stift, fertig, los.