Sundern: Nur ein Brecheisen bleibt vom Dieb zurück

Allendorf. Die Zahl der Einbrüche geht nicht zurück. In Sundern war wieder eine zinnverarbeitende Firma das Ziel.

Eine Alarmanlage hat am frühen Donnerstagmorgen Einbrecher in Hüttebrüchen bei Allendorf vertrieben. Die Täter versuchten um 00.20 Uhr eine Tür zu der Firma aufzuhebeln. Am Tatort konnte lediglich ein Brecheisen gefunden werden.

Beute gemacht

In der Kardinal Jäger-Straße in Arnsberg drangen unbekannten Täter drangen am Mittwoch in ein Einfamilienhaus ein. Sie entwendeten diverse Gegenstände. Hinweise richten Zeugen an die Polizeiwache unter 02932/90200.