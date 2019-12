Sundern: Friseurbesuch für den guten Zweck

„Working for Health“ heißt eine gemeinsame Benefizaktion des Salons von Agostino Fullone in Sundern und der Naturheilpraxis von Nadine Wiethoff in Stemel. Beide arbeiten jeweils einen Tag für den guten Zweck und überweisen ihre Einnahmen an das Kinderhospiz Balthasar.

Kontakt zu Krebspatienten

„Die Idee dazu ist bei Gesprächen im Salon entstanden“, sagt Nadine Wiethoff. Die Heilpraktikerin ist selbst Kundin bei Agostino Fullone. Gemeinsam mit ihm und Kosmetikerin Aleksandra Mika entwickelte sie die Idee für die Benefizaktion.

Sundern Öffnungszeiten Die Benefizaktion zugunsten des Kinderhospizes Balthasar läuft am 13. und 14. Dezember 2019. Am Freitag, 13. Dezember, fließen die Einnahmen aus allen Behandlungen in der Praxis von Heilpraktikerin Nadine Wiethoff (Zum Giebel 2 in Stemel) in den Spendentopf. Terminvereinbarungen mit Nadine Wiethoff sind möglich unter 0151-58589214. Am Samstag, 14. Dezember, spenden Kosmetikerin Aleksandra Mika, Friseur Agostino Fullone und ihr Team alle Einnahmen. Der Salon „ú Varberú“ von Agostino Fullone an der Hauptstraße 23 in Sundern ist an diesem Tag ab 9 Uhr geöffnet, Ende offen. Kunden können an diesem Tag ohne Termin in den Salon kommen. Möglich ist dann auch eine Typisierung und Registrierung in der Stammzellspenderdatei der DKMS.

Denn alle drei haben beruflich Kontakt zu Krebspatienten: In die Praxis von Nadine Wiethoff kommen einige Betroffene zur unterstützenden Lymphdrainage. Aleksandra Mika hat als Krankenschwester viele Patienten während der Chemotherapie begleitet und gibt heute als Kosmetikerin betroffenen Frauen Schminktipps. Denn durch eine Chemotherapie fallen meist sämtliche Haare aus, auch Wimpern und Augenbrauen. Für das passende Haarteil wiederum sorgt Agostino Fullone.

Arbeiten gegen Spenden

Durch ihre Jobs ist den Initiatoren der Benefizaktion sehr bewusst, dass eine solch schwere Krankheit jeden treffen kann. Deshalb wollen sie sich über „Working for Health“ gemeinsam mit ihren Kunden engagieren. „Es geht um ein Füreinander und Miteinander“, meint Fullone.

Er hofft, dass viele Menschen diese Botschaft teilen und sich an der Idee beteiligen. „Es geht uns darum, möglichst viele Menschen zu bewegen.“ Auch solle die Aktion zeigen, dass Geld und Statussymbole nicht das Wichtigste im Leben seien. „Da wir alle selbst Kinder haben, haben wir uns entschieden, das Kinderhospiz zu unterstützen“, so Fullone.

Alle Einnahmen, die am Freitag, 13. Dezember, in der Naturheilpraxis von Nadine Wiethoff erzielt werden – sie bietet Osteopathie, Physiotherapie, Lymphdrainage, Injektionstechniken, Hypnotherapie, Blutegeltherapie und Ohr-Akupunktur an – gehen an das Kinderhospiz. Das gilt auch für die Einnahmen, die am Samstag, 14. Dezember, im Friseursalon zusammenkommen.

Typisierung für DKMS

An diesem Tag wird es dort zusätzlich möglich sein, sich kostenlos typisieren beziehungsweise für die Stammzellspenderdatei der DKMS registrieren zu lassen. Als Spender kommt jeder in Frage, der zwischen 17 und 55 Jahre alt und gesund ist. Zur Registrierung ist ein Wangenabstrich mit einem Wattestäbchen nötig, zusätzlich muss ein Fragebogen ausgefüllt werden. Im Labor der DKMS werden anschließend die Gewebemerkmale eines Patienten analysiert und zusammen mit seinen Kontaktdaten gespeichert. Bis zu 50 Personen können am Aktionstag in Sundern typisiert werden.

Passen die Merkmale zu denen eines Blutkrebs-Patienten, wird der Spender kontaktiert und über die weiteren Schritte bis zur Spende aufgeklärt. Nach Angaben der DKMS erfolgen 80 Prozent der Spenden über eine Entnahme aus der Blutbahn, nur in 20 Prozent der Fälle ist eine Entnahme aus dem Knochenmark und somit eine Operation notwendig.

Am Benefiztag beteiligen sich auch Lehrer, Eltern und Schüler der Freien Schule am See in Langscheid. Sie werden im Salon ein Kuchenbuffet organisieren. Die Hälfte der Einnahmen aus dem Kuchenverkauf fließt in die Kasse des Fördervereins der Schule, die andere Hälfte geht ebenfalls an das Kinderhospiz Balthasar. „Wir erhoffen uns viele Teilnehmer und viele Spender“, sagt Wiethoff. Wer mag, kann auch nur auf einen Kaffee vorbeikommen.

Möglichkeit der Spende

Wer möchte, kann sich auch ohne Besuch des Salons an der Spendenaktion beteiligen und einen Betrag zugunsten des Kinderhospizes Balthasar auf folgendes Spendenkonto überweisen: Pax-Bank Köln; BIC GENODED1PAX; IBAN DE 23 3706 0193 0000 0190 11; Verwendungszweck „working for health“.