Sundern. Schreck für Anwohner einer Straße in Sundern: In drei Häuser brechen bislang unbekannte Täter an einem Tag ein.

Sundern: Einbrecher durchsuchen drei Wohnhäuser

Zu drei Einbrüchen ist es an einer Straße in Sundern am Wochenende gekommen.

Am Samstag, zwischen 18.30 und 21.30 Uhr hebelten Einbrecher eine rückwärtig gelegene Terrassentür eines Einfamilienhauses im Heidegger Weg auf. Sie durchsuchten mehrere Räume nach Diebesgut. Hierzu können noch keine Angaben gemacht werden.

Bisher unbekannte Täter verschafften sich am Samstag zwischen 14.30 und 21.30 Uhr, durch Aufhebeln des Toilettenfensters Zugang zu einem Einfamilienhaus im Heidegger Weg. Sie entwendeten unter anderem Schmuck.

Ebenfalls im Heidegger Weg wurde am Samstag zwischen 3.30 und 22 Uhr eine Terrassentür aufgehebelt, um in ein Wohnhaus einzubrechen. Es können noch keine Angaben zur Beute gemacht werden. Hinweise zu den drei Einbrüchen nimmt die Polizei in Sundern unter 02933 - 90 200 entgegen.