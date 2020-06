Sundern: Brodel stellt Anzeige gegen unbekannt

Sundern. Bürgermeister Ralph Brodle greift durch: Er erstattet Anzeige gegen unbekannt, weil vertrauliche Briefe n die Öffentlichkeit gelangt sind.

Die Stadt Sundern greift durch: Nachdem mehrfach nichtöffentliche Dokumente publik wurden, stellt die Stadt jetzt Strafanzeige gegen unbekannt. Dieser Schritt sei absolut notwendig, so Bürgermeister Ralph Brodel: „Es geht nicht an, dass sehr vertrauliche Sachverhalte in die Öffentlichkeit kommen. Insbesondere dann nicht, wenn es sich hierbei auch um Daten von Mitarbeitenden handelt.“

Wenig Hoffnung

Auch wenn die Stadtverwaltung wenig Hoffnung habe, dass die Staatsanwaltschaft den Täter oder die Täterin ermitteln könne, werde das Rathaus dieses Verfahren jetzt konsequent einsetzen, auch bei weiteren strafrechtlich relevanten Verstößen. In der Vergangenheit habe das Rathaus häufig auf dieses Mittel verzichtet, da die Erfolgswahrscheinlichkeiten gering seien. „Die jetzt erreichte Dimension lässt keine andere Wahl“, so Ralph Brodel abschließend.

Kritik an Vorgehen

Kritik kommt derweil aus den Reihen der Politiker, die die Sonderratssitzung am 28. Mai gefordert hatten: So schreibt Siegfried Huff (Die Linke): „Die Behauptung ,die Ratsmehrheit aus CDU, BfS, WISU, Linke und zweier fraktionsloser Ratsmitglieder, habe sich durch Absetzung des TOP im nichtöffentlichen Teil der letzten Sitzungen von HFA und Rat einer Aufarbeitung verweigert“, ist schlichtweg falsch! Ausschließlich die im öffentlichen Teil erhobene Forderung nach ,einem Kreuzverhör’ im nichtöffentlichen Teil, bildete die Entscheidungsgrundlage“, schreibt er zur Aufklärung.

Klarstellung

Und noch einmal zur Klarstellung: „Für den Rat der Stadt geht es ausschließlich um eine politische Aufarbeitung und Bewertung. Dies haben wir öffentlich vorgetragen und nachvollziehbar formuliert. Ob einige der erhobenen Vorwürfe justiziabel sind, entscheiden ausschließlich die dafür zuständigen Institutionen (Staatsanwaltschaft, Gerichte)“, sagt Siegfried Huff. Und dann - an den Bürgermeister gerichtet - erklärt er: „Ihre heutige öffentliche Aussage löst Verwunderung aus. Denn es liegt uns Ratsmitgliedern bis heute, Dienstag, 16. Juni 2020, 13 Uhr, weder die Niederschrift über die letzte Ratssitzung vom 28.05.2020 vor, noch die Einladung zur Ratssitzung am 25. des Monats. Soweit meine kurz gefasste Darstellung des tatsächlichen Sachverhalts. Ihre immer wieder beschworene ,Transparenz’ wird erneut der Unwahrheit überführt“, meint der Langscheider Ratsherr.