Sundern: Betrunkener Radfahrer verletzt sich schwer

Seidfeld. Ein betrunkener Pedelec-Fahrer stürzt nachts auf gerader Strecke in Seidfeld und wird dabei schwer verletzt.

Zu einem schweren Fahrradunfall ist es am Samstag in Seidfeld gekommen. Gegen 1.30 Uhr befuhr ein 59-jähriger Pedelecfahrer aus Sundern den Radweg im Verlauf der Seidfelder Straße. Der alkoholisierte Mann stürzte auf gerader Strecke und wurde hierdurch schwer verletzt. Der Mann trug keinen Helm.

Die Polizei wurde erst nachträglich über das Ereignis informiert. Das Pedelec befand sich bei Überprüfung der Daten nicht mehr am Unfallort. Es sei derzeit davon auszugehen, dass es durch mindestens einen unbekannten Täter entwendet wurde, so die Polizei. Hinweise an die Polizei werden erbeten unter 02933-90200.