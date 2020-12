Sundern: Ausreiten für den guten Zweck

Sundern Bei der Spendenaktion "Riding for Health" sammeln Sunderner Pferdeliebhaber für die Zukunft der Reittherapie in Langenholthausen.

Welches Glück auf dem Rücken der Pferde liegt, weiß die Sundernerin Nadine Wiethoff - deshalb möchte sie es auch anderen ermöglichen. Die Heilpraktikerin und passionierte Reiterin erfuhr über ihre Arbeit von der finanziellen Notlage des Fördervereins "Reiten für Menschen mit oder ohne Beeinträchtigung LA" Langenholthausen. Gemeinsam mit weiteren Mitstreitern startete sie eine Spendenaktion.

Bei "Riding for Health" sammeln Reiter und Pferdeliebhaber spenden für den Verein, damit er weiterhin Reittherapie anbieten kann. Auf reiterkarte.de sind verschiedene Ausritte im Angebot als Gegenleistung für die höchsten Spendenbeträge.

Spendenaktion läuft bis 27. Dezember

"Bei der Reiterkarte gibt es zwei Optionen, sich zu beteiligen: Man kann einen Ritt anbieten oder Geld für einen Ritt zu spenden. Wer am meisten für einen Ritt spendet, kann ihn einlösen, sobald es die Corona-Situation wieder zulässt", erklärt Wiethoff. Sie hoffe, dass die Spenden ausreichen, um die Zukunft des Vereins zu sichern, denn die Arbeit mit den Tieren berühre vielen Menschen tief im Herzen und könne so bedeutende Fortschritte in der Therapie bringen.

Darauf hoffen auch die körperlich beeinträchtigte Paula und ihre Mutter aus Sundern. Sie haben Nadine Wiethoff auf die Idee gebracht und gehören ebenfalls zu den Initiatorinnen von "Riding for Health".

Mehr Informationen und die Möglichkeit zu spenden gibt es noch bis zum 27. Dezember 2020 unter www.reiterkarte.de

