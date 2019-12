Streit um Straßensanierung in Oeventrop

Soll ein etwa 300 Meter langer Abschnitt der Straße „In den Oeren“, die zu diversen Oeventroper Sportstätten führt, entgegen der Planung der Stadtverwaltung vorzeitig durch Aufziehen einer breiten Asphaltdecke saniert werden? In der vergangenen Ratssitzung konnten sich CDU und Bündnis ‘90/Die Grünen nur knapp mit drei Stimmen Mehrheit gegen die anderen Fraktionen durchsetzen. Das Thema erhitzt aber weiterhin die Gemüter.

Arnsberg Verkehr zu den Sportstätten Klaus Büenfeld betont, dass die Straße „In den Oeren“ eine besondere Straße in Oeventrop ist. Wöchentlich fahren hier etwa 3000 Fahrzeuge drüber. Die Straße „In den Oeren“ führt zu diversen Sportstätten (Sporthallen, Aschenplatz, Kunstrasenplatz, Reiterverein, Tennisverein ) sowie zur „Oase“ mit Angeboten zur Gesundheitsförderung. Auch die Fahrt zur Schützenhalle führt über die Straße „In den Oeren“. Aus dem TuS Oeventrop kommen viele Autofahrer, die die Straße „In den Oeren“ nutzen. Denn der Verein hat mehr als 2400 Mitglieder, die die Sportangebote in Hallen und auf Plätzen wahrnehmen.

Während der Oeventroper Bezirksausschussvorsitzende Klaus Büenfeld (CDU) von einer „unzumutbaren Schlaglochpiste“ spricht, deren Behebung seit Jahrzehnten auf die lange Bank geschoben wird, fordern Gegner der Maßnahme einfach noch etwas mehr Geduld in Oeventrop. Denn es ist unumstritten, dass die Straße grundsätzlich (mit Erneuerung des Unterbaus) saniert werden muss. Heftig umstritten ist allerdings der Zeitpunkt. Denn die Straße könnte in einigen Jahren - parallel zum Neubau der benachbarten Dinscheder Brücke - saniert werden, wobei dann das von Bund, Land und EU getragene Förderprojekt „Dorfinnenentwicklungskonzept“ (DIEK) auf der Straße „In den Oeren“ zum Zuge kommen könnte. Aus dem Straßenzug „In den Oeren“ könnte ein „Ruhr-Boulevard“ für Autofahrer, Radfahrer und Fußgänger werden. „Eine vorgezogene Maßnahme macht daher keinen Sinn“, heißt es seitens der Stadtverwaltung.

Unsere Zeitung machte sich vor Ort ein Bild von der Straße und sprach mit Klaus Büenfeld. Auf Büenfelds Initiative wurde es im Rat durchgesetzt, da 2020 ein etwa 300 Meter langer Fahrbahnabschnitt der Straße „In den Oeren“ - zwischen Einmündung Dinscheder Brücke und Oase-Parkplatz - mit einer neuen Asphaltschicht überzogen wird.

Wann ist die neue Brücke fertig?

„Unsere Geduld ist am Ende. Wir warten seit Jahrzehnten auf die Sanierung der Straße und eine genaue Zeitperspektive, wann dies endlich passiert, sehe ich nicht“, erklärt Büenfeld und fügt an: „Ich glaube nicht, dass Straßen NRW mit dem Neubau der Brücke schon Ende 2020 beginnt. Es sind noch Absprachen mit Grundstückseigentümern nötig. Auch müssen zeitnah Baufirmen gefunden werden, die die ausgeschriebenen Bauarbeiten übernehmen.“ Es könne also durchaus sein, dass die Bauarbeiten erst viel später beginnen und die Brücke nach eineinhalb- bis zweijähriger Bauzeit vielleicht erst 2024 fertiggestellt sei. Büenfeld hält es daher für richtig, dass 2020 auf einem Abschnitt der Straße „In den Oeren“ zwischen Dinscheder Brücke und Parkplatz Oase eine komplette Fahrbahn-Asphaltschicht aufgetragen wird und dafür 120.000 bis 150.000 Euro an städtischen Mitteln eingesetzt werden.

Kontroverse mit Stadtwerken

Bereits im Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Arnsberg erhob Andreas Bohland, zuständig für Straßenbau bei den Stadtwerken Arnsberg, schwere Bedenken gegen das Aufziehen einer Asphaltschicht. „Es gibt ein unkalkulierbares Risiko, dass die Asphaltschicht nicht hält.“ Die Tatsache, dass dieses Verfahren auf einem Abschnitt der Hüstener Bahnhofstraße bisher zu keinem großen Problem geführt habe, heiße nicht, dass dies auch für die Straße „In den Oeren“ gelte. In Oeventrop sei der alte Unterbau durch zwischenzeitliches Einbringen von Versorgungsleitungen anders strukturiert als in Hüsten.

Pro und Contra-Meinung zu: Sofortige Sanierung der Straße „In den Oeren“

Martin Haselhorst Foto: WP

PRO-Meinung: Schaufenster der Stadt

Die „Oeren“ sind mehr als eine gewöhnliche Stichstraße. Über die Buckelpiste fahren neben tagtäglichen Nutzern der Oeventroper Sportstätten des aktuell größten Sportvereins der Stadt auch Woche für Woche zahlreiche Sportler und Fans aus Nachbarstädten zu den Heimspielen der Fußballer des TuS oder der Handballteams der SG Ruhrtal. Die Straße ist somit auch ein Schaufenster der Stadt und gibt Gästen einen Eindruck davon, wie es um die Arnsberger Straßen bestellt ist. Dass schon lange auf die Sanierung gewartet wird, ist traurig genug. Es darf nicht heißen, dass es dann auf ein paar Jahre mehr auch nicht mehr ankommt. Martin Haselhorst

Martin Schwarz Foto: WP

CONTRA-Meinung: Mehr Geduld bitte!

Die Oeventroper warten schon seit mehr als 30 Jahren auf die Sanierung der Straße „In den Oeren“. Dann dürfen es auch vier Jahre mehr werden, wenn dadurch die Nothaushaltskommune Stadt Arnsberg bis zu 150.000 Euro an Kosten sparen kann. Man stelle sich vor: Die damals ebenfalls marode und sogar noch deutlich stärker befahrene Neheimer Möhnestraße hätte vor der geplanten umfangreichen Neugestaltung eine neue Asphaltdecke erhalten, wie groß wäre der Aufschrei in anderen Stadtteilen wie Oeventrop gewesen? „In den Oeren“ soll zum Boulevard an der Ruhr werden. Dies bitte abwarten und Geduld haben! Martin Schwarz