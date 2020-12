Straßensperrung in Arnsberg: Auto fährt vor Baum

Arnsberg Ein schwerer Verkehrsunfall beeinträchtigt den Verkehr zwischen Holzen und Hüsten. Ein Auto ist vor einen Baum gefahren

Die Polizei und die Rettungsleitstelle des Hochsauerlandkreises vermeldet am Mittwochmorgen einen schweren Verkehrsunfall auf der Märkischen Straße zwischen Holzen und Hüsten in der Nähe der Wiebelsheide. Dort ist um kurz nach sieben Uhr noch in der Morgendunkelheit ein Auto gegen einen Baum gefahren. In der ersten Alarmierung der Feuerwehr ist von einer eingeklemmten Person die Rede.

Die Landstraße 682 war noch eine Stunde später gesperrt. Rettungskräfte sind vor Ort. Ein 25-jähriger Armsberger wurde schwerverletzt aus dem Auto befreit und wird mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.